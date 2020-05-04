





Haymana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Haymana ilçesinde meydana gelen şüpheli Berat Kaya'nın sosyal medya hesabından yayınladığı sıpaya çoban köpeklerinin saldırması olayı ile ilgili olay hakkında sosyal medyada gerçeği yansıtmayan paylaşımların yer alması nedeniyle kamuoyuna bir açıklama yapılması zaruretinin ortaya çıktığı ifade edildi.