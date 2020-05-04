19 Mayıs hangi gün, tatil mi olacak? 19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın hangi gün kutlanacağı her yıl merak edilen ve sıkça sorulan sorular arasında yer alıyor. 2020 yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın ne yazık ki okullarda kutlanması mümkün olmayacak. Corona virüs salgınından dolayı vatandaşların evde kendini karantinaya alması, okulların tatil edilmesi bu yıl buruk geçen bir 19 Mayıs'a neden olacak. Peki 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi? İşte en çok merak edilen sorunun yanıtı…