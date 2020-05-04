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    • 04.05.2020 16:58
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    • 04.05.2020 16:58
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    , tatil mi olacak? 19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?

    Ülkemiz diğer dünya ülkeleri gibi corona virüs salgıyla mücadele ederken hafta sonları ve tatil günlerinde sokağa çıkma yasağı da uygulanıyor. Sosyal izolasyon hastalığın daha fazla kişiye ulaşmasının önüne geçiyor. Bu noktada 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın bu sene hangi güne denk geldiği merak edilmeye başlandı. 19 Mayıs’ta tatil uygulanıp uygulanmayacağı, sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı internet üzerinden sıkça araştırılıyor. Bu yıl 19 Mayıs’ın hangi güne geldiğini ve merak edilen tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

    19 Mayıs hangi gün, tatil mi olacak? 19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın hangi gün kutlanacağı her yıl merak edilen ve sıkça sorulan sorular arasında yer alıyor. 2020 yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın ne yazık ki okullarda kutlanması mümkün olmayacak. Corona virüs salgınından dolayı vatandaşların evde kendini karantinaya alması, okulların tatil edilmesi bu yıl buruk geçen bir 19 Mayıs'a neden olacak. Peki 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi? İşte en çok merak edilen sorunun yanıtı…

    19 MAYIS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

    Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatildir ve ve her yıl kutlanır. 19 Mayıs 2020 yılında Salı gününe denk geliyor.

    16, 17, 18, 19 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

    Salı günü kutlanacak olan 19 Mayıs resmi tatillerden biridir. 19 Mayıs 2020 yılında Salı gününe denk geliyor. Vatandaşlar hafta sonu tatiliyle birleştirilerek sokağa çıkma yasağının ilan edilip edilmeyeceğini merak etmeye başladı. Böyle bir ihtimal yüksek olsa da henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

    EN GÜZEL VE ANLAMLI 19 MAYIS ŞİİRLERİ

    Bugün 19 Mayıs
    Bugün 19 Mayıs
    Gençlik bayramı var!
    Bugün Samsun ufkundan
    Yeni bir güneş doğar.

    Karanlığa gömülmüş,
    Vatana nur oldu O,
    Yas bağlayan ruhlara,
    Yüreklere doldu O...

    O bir yaman volkandı,
    Başbuğdu, kahramandı...
    Bugünü kuran odur,
    Yurdu kurtaran odur.

    Bugün 19 Mayıs
    Gençlik bayramı var!
    Bugün Samsun ufkundan
    Yeni bir güneş doğar.
    İ.Hakkı TALAS

    Türk'ün temel taşıdır
    19 Mayıs,
    Türk'ün temel taşıdır,
    Onun ardından gelen
    Kurtuluş Savaşı'dır.

    İşte Türk gençliğine,
    Sağlam temeldir, diye,
    Türk'ün bu şanlı günü
    Bırakıldı hediye.

    Dünya 19 Mayıs
    Bir kurtuluş düğünü.
    Bugün 19 Mayıs
    Gençlik ve Spor günü.

    R.Gökalp ARKIN

    Samsun'a ayak basmış kahraman bugün,
    Çayır, çimen yeşermiş zafer yolunda.
    Davul zurna sesinde şahlanır düğün,
    Gönlüm coşup öter bir bahar dalında.

    Atanın rüyasına gelincikler sun,
    Emek bahçelerinin güzel gülünü...
    Biz sonsuz bir sabahtayız... O, uyusun,
    Sevincimiz coşturur onun gönlünü.

    Nasıl çıkmış bir sabah Samsun'dan yola,
    Dağlardan dağlara o zafer türküsü,
    Şahlanıp bayrak çekmiş her eski kola,
    Taze bir bahar açmış yurdun gözünü.

    Al bayrağım Ankara Kalesi'nde hür,
    Dalgalanmakta altın bir çağa doğru,
    Yeni kahramanlar kol kol, boy boy yürür
    Şu karlı dağlardaki bayrağa doğru.

    On Dokuz Mayıs'ın hür başına çelenk,
    Kiraz mevsimi, gençlik ayı, gül ayı,
    Bir bahar bahçesinde gönüller renk renk,
    Şu sonsuz koşuya bak, sarmış yaylayı.

    Ceyhun Atıf KANSU
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