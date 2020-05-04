19 Mayıs hangi gün, tatil mi olacak? 19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın hangi gün kutlanacağı her yıl merak edilen ve sıkça sorulan sorular arasında yer alıyor. 2020 yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın ne yazık ki okullarda kutlanması mümkün olmayacak. Corona virüs salgınından dolayı vatandaşların evde kendini karantinaya alması, okulların tatil edilmesi bu yıl buruk geçen bir 19 Mayıs'a neden olacak. Peki 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi? İşte en çok merak edilen sorunun yanıtı…
19 MAYIS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatildir ve ve her yıl kutlanır. 19 Mayıs 2020 yılında Salı gününe denk geliyor.
16, 17, 18, 19 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Salı günü kutlanacak olan 19 Mayıs resmi tatillerden biridir. 19 Mayıs 2020 yılında Salı gününe denk geliyor. Vatandaşlar hafta sonu tatiliyle birleştirilerek sokağa çıkma yasağının ilan edilip edilmeyeceğini merak etmeye başladı. Böyle bir ihtimal yüksek olsa da henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
EN GÜZEL VE ANLAMLI 19 MAYIS ŞİİRLERİ
Bugün 19 Mayıs
Bugün 19 Mayıs
Gençlik bayramı var!
Bugün Samsun ufkundan
Yeni bir güneş doğar.
Karanlığa gömülmüş,
Vatana nur oldu O,
Yas bağlayan ruhlara,
Yüreklere doldu O...
O bir yaman volkandı,
Başbuğdu, kahramandı...
Bugünü kuran odur,
Yurdu kurtaran odur.
Bugün 19 Mayıs
Gençlik bayramı var!
Bugün Samsun ufkundan
Yeni bir güneş doğar.
İ.Hakkı TALAS
Türk'ün temel taşıdır
19 Mayıs,
Türk'ün temel taşıdır,
Onun ardından gelen
Kurtuluş Savaşı'dır.
İşte Türk gençliğine,
Sağlam temeldir, diye,
Türk'ün bu şanlı günü
Bırakıldı hediye.
Dünya 19 Mayıs
Bir kurtuluş düğünü.
Bugün 19 Mayıs
Gençlik ve Spor günü.
R.Gökalp ARKIN
Samsun'a ayak basmış kahraman bugün,
Çayır, çimen yeşermiş zafer yolunda.
Davul zurna sesinde şahlanır düğün,
Gönlüm coşup öter bir bahar dalında.
Atanın rüyasına gelincikler sun,
Emek bahçelerinin güzel gülünü...
Biz sonsuz bir sabahtayız... O, uyusun,
Sevincimiz coşturur onun gönlünü.
Nasıl çıkmış bir sabah Samsun'dan yola,
Dağlardan dağlara o zafer türküsü,
Şahlanıp bayrak çekmiş her eski kola,
Taze bir bahar açmış yurdun gözünü.
Al bayrağım Ankara Kalesi'nde hür,
Dalgalanmakta altın bir çağa doğru,
Yeni kahramanlar kol kol, boy boy yürür
Şu karlı dağlardaki bayrağa doğru.
On Dokuz Mayıs'ın hür başına çelenk,
Kiraz mevsimi, gençlik ayı, gül ayı,
Bir bahar bahçesinde gönüller renk renk,
Şu sonsuz koşuya bak, sarmış yaylayı.
Ceyhun Atıf KANSU