Sokağa çıkma yasağı uzatıldı mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma cezası ne kadar?

Türkiye'de corona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla 20 yaş altı ile 65 üstünün sokağa çıkmasına izin verilmiyor. Eğer kurallara uymadan çıkmak isteyenler olursa bir takım yatırımlar ile karşılaşıyor. Sokağa çıkma yasağının uzatılıp uzatılmadığı merak edilirken bir yandan da 65 yaş üstü sokağa çıkma para cezasının ne kadar olduğu araştırılıyor. Bir yandan da yaklaşan Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının devam edip etmeyeceği en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte sokağa çıkma yasağıyla ilgili bilgiler…
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA CEZASI NE KADAR?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada, "Bu normal bir sokağa çıkma yasağı değil, bunlar tedbirler. Bu durum daha ciddi bir tedbirdir. Normal sokağa çıkma yasağında virüse bulaşma ihtimaliniz yok. Buna rağmen sokağa çıkma yasağını delenler olursa 3.186 TL ile cezalandırılacaklar" diye konuştu.
MİLYONLARCA 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞ SOKAĞA ÇIKABİLECEK Mİ?
65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağının ne zaman sona ereceği ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor. Bugün yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda 65 yaş üstündeki 7 milyon kişi için "esnetme" formülleri de konuşulacak.
Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, toplantıda 21 Mart'tan bu yana sokağa çıkamayan 65 yaş üstündeki 7 milyon kişi için "esnetme" formülleri de konuşulacak. 65 yaş üstündeki vatandaşların belli gün ve saatlerde sokağa çıkma yasağının esnetilmesine dönük nihai kararın da çıkması öngörülüyor. Bu konuda Bilim Kurulu'nun önerileri ve ilgili bakanlıkların görüşü tüm yönleriyle ele alınacak. 65 yaş üstü vatandaşlar için getirilecek esnetme kararının salgının seyri ve Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda önümüzdeki günlerde 20 yaş altındakiler için de gündeme gelebileceği belirtiliyor.
RAMAZAN BAYRAMINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK MI?
Bayramda sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı ile ilgili kesin ve resmi bir açıklama henüz yok. Covid-19 hastalığına yakalanmış, tedavi olarak sağlığına kavuşan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal bayramda sokağa çıkma yasağının olup olmayacağıyla ilgili neler düşündüğünü anlattı.
Serhat Ünal: "Bayramda bir normalleşme olması arzusunda değilim. 1 haftadır vaka sayılarında bir azalma, iyileşen vaka sayılarımızda da bir artış var. Uygulanan sıkı kontrol yöntemleri sayesinde bu başarıya ulaştık. Normalleşme fazına geçebilmek için biraz daha zamanımız olduğu kanaatindeyim ki bu başarı sürsün. Sayın bakanımız 28 Mayıs'a kadar tedbirlerin devam edeceğini söylemişti. Ben de böyle düşünüyorum. 28 Mayıs sonrası, yani bayramdan sonra, tedbirlerin artık nasıl olacağı, ne miktarda gevşeme yapılabileceği masaya yatırılabilir. Elbette hükümetin başka kararları olabilir. Ama manzara bayramı bu tedbirlerle geçireceğimiz yönünde. Bayramlarımız elbette ki bizler için çok kutsal günler. Hepimiz istiyoruz gidelim büyüklerimizle kucaklaşalım, küçükler gelsin elimizi öpsün ama unutmayalım ki 'çok farklı ve özel' günlerden geçiyoruz. İnsan sağlığı her şeyin üzerinde. Vaka sayımızın artmaması için Türkiye'den 28 Mayıs'a kadar sabır diliyorum. O kadar emek çektik, o kadar uğraştık bir miktar daha gayret lütfen. Zira tam da bu düşme döneminde işin ucu döner virüs yeni bir atak daha yaparsa durum içinden çıkılamaz bir hale gelebilir. Hep beraber gayretlere devam."