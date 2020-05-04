



HASTANE KAYITLARINDAN ORTAYA ÇIKTI

Polis, İstanbul genelindeki özel ve devlet hastanelerinde bebeğin terk edildiği tarih ve yakın tarihlerde dünyaya gelen erkek bebek bilgilerini temin etmesi üzerine Küçükçekmece'deki bir hastanede Cansel K.'nin (22) doğum yaptığı, ancak bebeğin nüfus kaydının yapılmadığı ortaya çıktı. Polis, anne Cansel K.'yi 2 Mayıs'ta Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki evinde yakaladı. Cansel K'nin bebeğin babasının Cüneyt A. (25) olduğunu söylemesi üzerine, Cüneyt A. da ertesi gün Kanarya Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Cüneyt A'ya yardım eden Yusuf K. (22) ise Florya Caddesi'ndeki evinde yakalandı. Üç şüpheli hakkında "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali" suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı. Muhafaza altına alınan bebeğin tedavisi ise devam ediyor.