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    • Yaşam
    • 04.05.2020 23:19
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    • 04.05.2020 23:19
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    Siirt'te leri kapsamnda ya alındı

    Siirt'in ilçesine bağlı ile Kömürlü köyüne bağlı nda uygulaması başlatıldı. Karantinanın 14 gün süreceği öğrenildi.

    Bir köy daha karantinaya alındı

    Siirt'in ilçesinde bir köy ve mezra yeni tip (Kovid-19) leri kapsamında 14 gün süreyle ya alındı.

    Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Şirvan İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, ilçeye bağlı ile Kömürlü köyüne bağlı nda karantina uygulaması başlatıldı.

    Köy ve mezrada Kovid-19 tetkik sonucu pozitif çıkan hasta ve buna teması olanların tespit edildiği aktarılan açıklamada, salgından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla köy ve mezraya giriş ve çıkışların 17 Mayıs'a kadar kapatıldığı belirtildi.

    Açıklamada, söz konusu yerleşim yerlerinde sağlık başta olmak üzere tüm ihtiyaçlar için her türlü tedbirin alındığı kaydedildi.

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