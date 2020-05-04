Siirt'in Şirvan ilçesinde bir köy ve mezra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Şirvan İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, ilçeye bağlı Ormanlı köyü ile Kömürlü köyüne bağlı Yelken mezrasında karantina uygulaması başlatıldı.

Köy ve mezrada Kovid-19 tetkik sonucu pozitif çıkan hasta ve buna teması olanların tespit edildiği aktarılan açıklamada, salgından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla köy ve mezraya giriş ve çıkışların 17 Mayıs'a kadar kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu yerleşim yerlerinde sağlık başta olmak üzere tüm ihtiyaçlar için her türlü tedbirin alındığı kaydedildi.