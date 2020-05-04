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    • 04.05.2020 22:23
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    'da operasyonu! 3 gözaltı

    'da 'nün deşifre edilerek faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanması amacıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Nisan-3 Mayıs'ta belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

    Antalya'da FETÖ operasyonu!

    Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, /PDY'nin deşifre edilerek faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanması amacıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Nisan-3 Mayıs'ta belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi.

    3 GÖZALTI
    FETÖ/PDY üyeliğinden aranan 3 şüpheli, saklandıkları hücre evlerinde yakalandı.

    Operasyonlarda dijital materyal ve dökümanlar ele geçirildi.

    Zanlılardan biri, hakkındaki soruşturmanın yürütüldüğü kente götürüldü, biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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