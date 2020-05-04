Sakarya'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, dün, D-650 karayolu Mekece mevkiinde meydana geldi. Adapazarı istikametine gitmekte olan İbrahim E. idaresindeki 11 EH 269 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyere, ardından telefon direğine ve beton duvara çarptı.

Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü İbrahim E. ile otomobildeki Ali K., Mustafa K. ve Şevket Evciman itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Şevket Evciman, Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Şevket Evciman, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.