Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 04.05.2020 13:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.05.2020 13:20
    ABONE OL

    ü yenmişti, kalbine yenik düştü! hayatını kaybetti

    Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi , bir süre önce hastalığına yakalandı. Hastalığı atlatarak tedavi olduğu hastaneden taburcu olan Küçük, kalbine yenik düşerek hayatını kaybetti.

    Koronavirüsü yenen profesör kalbine yenik düştü

    Bursa Uludağ Üniversitesi'nden , ü yendikten sonra kalbine yenik düşerek hayatını kaybetti.

    Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. İlker Küçük (47), bir süre önce koronavirüse yakalandı. Hastanede tedavi görerek koronavirüsü yendikten sonra taburcu olan Küçük, kalbine yenik düştü

    Uludağ Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nil Küçük'ün eşi ve bir çocuk babası Küçük, kalbine yenik düşerek hayatını kaybetti. Küçük'ün cenazesi Gemlik'te ikindi namazına müteakip aile mezarlığına defnedildi.

    REKTÖRDEN TAZİYE MESAJI
    Koronavirüsü yendikten sonra hayatını kaybeden İlker Küçük için Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz taziye mesajı yayınladı. Sosyal medya hesabından üzüntülerini paylaşan Kılavuz, "Fen-Edebiyat Fakültemiz Öğretim Üyesi kardeşim Prof. Dr. İlker Küçük'ün tedavi gördüğü hastanede vefatını derin teessürle öğrendim. Allah rahmet etsin. Mekânını Cennet eylesin. Yakınlarına sabır versin. Üniversitemizin başı sağolsun. İnşaallah bu son kaybımız olur." ifadesinde bulundu.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Yaşam Koronavirüsü yenmişti, kalbine yenik düştü! Prof. Dr. İlker Küçük hayatını kaybetti
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri