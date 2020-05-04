Bir kişi ölmüştü! Kan donduran kavganın görüntüleri ortaya çıktı

BİR GÜN SONRA YİNE KAVGA ÇIKTI

Aydın Aktaş, bir gün sonra oğlu Kaan ve onun 6 arkadaşıyla birlikte yeniden Murat Beran'a ait iş yerine gitti. Burada taraflar arasında yine tartışma çıktı. Tartışmaya Murat Beran'ın oğlu Kadir ile damadı Cengiz Beran da dahil olunca kavga çıktı. Kavga sırasında Kadir Beran ve Cengiz Beran, yanlarındaki tabancalarını çekip, Aydın Aktaş ile oğlu Kaan Aktaş ve oğlunun arkadaşı Yusuf Gökçe'yi yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Aydın Aktaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Gözaltına alınan Murat Beran ile oğlu Kadir Beran ve damadı Cengiz Beran ise tutuklandı.