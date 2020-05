Bugün Dünya Star Wars Günü! 4 Mayıs Star Wars Günü nedir, neden kutlanır?

4 MAYIS DÜNYA STAR WARS GÜNÜ



İngilizce'deki bir kelime oyunundan kaynaklanıyor. 4 Mayıs, filmde fenomen haline gelmiş "May the force be with you. - Güç seninle olsun." repliğinin okunuşuyla ilgili yapılan kelime oyunu dolayısıyla (May the fourth be with you) Star Wars günü olarak kabul edildi. Luke Skywalker günü olarak da bilinir.