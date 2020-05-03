Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? 2 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor 2020 yarışmasında her Cumartesi ve Pazar günleri dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Heyecanın dorukta olduğu Survivor dokunulmazlık yarışmasında bir takım sevinirken diğer takım üzüldü ve ada konseyinde arkadaşlarından birinin elenmesi için oy kullanmak zorunda kaldı. Peki 2 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununun kazananı Ünlüler mi Gönüllüler mi oldu? Survivor Nisa'nın dokunulmazlık oyununda olmaması büyük tepki çekti, peki Acun Ilıcalı bu konuda neler söyledi? Bu akşamki oyunda kimin kazanacağı da şimdiden merak edildi. İşte Survivor'da dün yaşanan heyecanlı gelişmeler, haftanın ilk edeme adayının kim olduğu…
SURVİVOR NİSA NEDEN OYNAMADI?
Nisa bugün yarışmama kararı aldı ve oyunlara katılmadı. Ada konseyinde Acun Ilıcalı, Nisa'yı anladığını ve asla kızmadığını belirtti. Nisa ise özür diledi. Yeni bölümde Nisa da yarışacak ve Gönüllüler bu akşamki dokunulmazlık için takımca mücadele edecekler.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK KİMİN OLDU?
Ekranların fenomen yarışması Survivor 2020'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu hafta eleme potasına girmek istemeyen her iki takımında mücadelesi ter döktürdü. Nefesleri kesen mücadelelere tanıklık eden dokunulmazlık oyununu kazanan takım ise ünlüler oldu.
SURVİVOR 2 MAYIS ELEME ADAYI
Dokunulmazlık oyununu ünlüler takımının kazanması üzerine gönüllüler takımı haftanın ilk eleme adayını belirlemek üzere oylama yaptı. Oylama sonucunda Berkan 3, Ardahan 2, Yasin ve Cemal Can'da 1'er oy aldı. Günün sonunda en fazla oyu alan Berkan haftanın ilk eleme adayı oldu.
SURVİVOR NİSA KİMDİR?
Survivor yarışmacısı Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998'de Çekya'nın başkenti Prag'ta doğdu. Nisa, 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı. 15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor. Nisa'nın boyunun 1.70 olduğu internette yer alan bilgiler arasında.