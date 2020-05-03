Survivor Ersin’e kötü haber! Survivor Ersin kimdir, kaç yaşında?

Survivor'un dikkat çeken yarışmacılardan biri de Ersin Korkut olarak karşımıza çıkıyor. Başarılı performansıyla ön plana çıkan Survivor Ersin aldığı puanlarla takımına destek olmayı sürdürüyor. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak Survivor Ersin Korkut ile ilgili bir gelişme olduğundan bahsederek konuyu açıkladı ve herkesi heyecanda bıraktı. Bu şaşırtıcı ve üzücü gelişme ile birlikte Survivor Ersin'in nasıl bir tepsi vereceği ve yarışmadaki performansının nasıl etkileneceği merak edilmeye başlandı.
SURVİVOR ERSİN'İN KÖĞEĞİ ÖLDÜ!
Yarışmada da sık sık "Mes" isimli köpeğinden bahseden ve her fırsatta Mes'i çok özlediğini söyleyen Ersin Korkut, olan bitenden habersiz yarışmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda köpeği ölse de bu haberi Survivor Ersin'e kimse verememişti. Acun Ilıcalı'dan konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi.
Hafta sonu sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Acun Ilıcalı: "Ersin'in ailesinden bize bir talep geldi. İletişim oyunlarında yalan söylemek zorunda kaldıkları için köpeğinin öldüğünü söylememizi istiyorlar. Salı günü konseyde onu söylemeyi düşünüyorum. Ama nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Köpeğinin öldüğünü Ersin'e söylemeliyiz" dedi.
SURVİVOR ERSİN KORKUT KİMDİR?
8 Kasım 1977 yılında Hakkâri'de doğan Korkut, teyzesinin oğlu olan sinemacı Yılmaz Erdoğan'ın desteğiyle oyunculuğa adım atmıştır. İstanbul'a gelmeden önce Hakkâri'de taksi şoförlüğü yapmış ardından İstanbul'da bir pizzacıda bulaşıkçı olarak çalışmıştır.
Kendi ayakları üzerinde durmak isteyen Ersin Korkut, İstanbul'da hiçbir tanıdığını aramamış ancak bir gün, kuzeninin Merter'deki bir pizzacıda çalıştığını duyan Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'u bulmuş ve Beşiktaş Kültür Merkezi'nde çalışması için yanına çağırmıştır.
2000 yılında BKM'nin çeşitli birimlerinde görev almaya başlayan Korkut, "Bana Bir Şeyhler Oluyor" adlı tiyatro oyununun arka kadrosunda çalışırken, oyunda kendisi için uygun bir rol olduğunu fark edince oyunda oynamak isteyen Ersin Korkut'a, Yılmaz Erdoğan: "Bu işler o kadar kolay değil" dese de, 'Ben kendime güveniyorum abi' diyerek rolü kapmış, daha sonra Cem Yılmaz ile birlikte Doritos reklamlarında rol almıştır. Canlandırdığı rollerdeki ilginç şivesi ve rol aldığı reklamdaki "Doktor bu ne?" repliği ile tanınmıştır. BKM bünyesinde hazırlanan "Çok Güzel Hareketler Bunlar" adlı televizyon programındaki komik tiplemeleri ile beğeni toplamıştır.