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    • Yaşam
    • 03.05.2020 18:06
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    • 03.05.2020 18:06
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    'ta 6 bina nedeniyle karantinaya alındı!

    Valiliği, ilçesinde 6 binanın önlemleri kapsamında karantinaya alındığını açıkladı. Açıklamada "02.05.2020 tarihinde üç ayrı adreste toplam 11 dairenin bulunduğu 3 bina, 03.05.2020 tarihinde ise üç ayrı adreste toplam 5 dairenin bulunduğu 3 bina yeni bir değerlendirme yapılıncaya kadar karantina altına alınmıştır" denildi.

    Burdur'da 6 bina karantinaya alındı!

    'un ilçesinde, toplam 16 dairenin bulunduğu 6 bina karantinaya alındı.

    , Bucak ilçesinde 6 binanın önlemleri kapsamında karantinaya alındığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Çeltikçi ilçemizde tespit edilen Covid-19 vakalarının bazı temaslılarının Bucak ilçemizde bulunduğunun belirlenmesi üzerine bu ilçemizde 02.05.2020 tarihinde üç ayrı adreste toplam 11 dairenin bulunduğu 3 bina, 03.05.2020 tarihinde ise üç ayrı adreste toplam 5 dairenin bulunduğu 3 bina yeni bir değerlendirme yapılıncaya kadar karantina altına alınmıştır" denildi.

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