Musa Çek Git Bebeğim videosu izle! Twitter'da neden TT oldu? Çek Git Bebeğim şarkı sözleri!

2009 yılındaki Çek Git Bebeğim şarkısı ile özellikle gençlerin dilinden düşmeyen ve milyonları büyüleyen Musa Seis, yıllar sonra 2019 Eylül ayında "Mor Minder" albümü ile geri döndü. Sözlerinin kendisine ait olduğu, müziğini ise Ercan Demirel ve Buaka'nın yaptığı 'Mor Minder'i dijital platformlarda yayınlayan Musa Seis, yine milyonlarca tık almayı başardı. Ünlü rapçi Musa'nın 14 yaşında yaşadığı aşk acısı yüzünden yazdığı "Çek Git Bebeğim" şarkısının yeri ise müzik severlerin gözünde bir başka ve hala izlenmeye, dinlenmeye devam ediyor. Bu aralar yeniden popüler hale gelerek Twitter'da da TT olmayı başardı.
MUSA ÇEK GİT BEBEĞİM VİDEOSU
MUSA ÇEK GİT BEBEĞİM ŞARKI SÖZLERİ
Bu şarkı sadece sevenler için
Seviyorum deyip sevmeyenler için değil
sadece yürekten sevenler için
senin için ölürüm deyip yalan atanlar için değil
musa musa gülşah gülşah yalnızım yalnızım yalnızım yalnız
döndün gittin bir hoşçakal demeden
şimdi bakarım ardından yalnızım ben
döndün gittin bir hoşçakal demeden
şimdi bakarım ardından yalnızım ben
bebeğim sabah akşam yanındaydım
hep yanındaydım gördüklerime inanamadım
keşke yanılsaydım sensiz olurum deme
unutma camın altında beklediğin günleri
hatıları sakın unutiyim deme o günleri
seni çok ama çok seviyorum ama diyemem artık dön geri
bebeğim sen benim her şeyimdin gözümün nuru
şuurumu kaybettim ben sensiz yaşamak yanmaktanda beter
bunu haketmedim ben
çoğu kişi demişti zaten bu kız seni şöhret için,lüks hayat için satar
sen sevmedin kızım sevdirdin ben severim hemde allahına kadar
geriye kalan sadece anılar
meleklere derdimi anlatsam hepsi ağlarlar
yanarlar tabi eğer ortada bir ayrılık söz konuysa
oysa ben ağlar sanki rüyadayım biri gelipte beni keşke kaldırsa
bebeğim o kadar çaresizim ki
aynen aşkımızın karanlık yollarında gezen bir kedi gibi
deli gibi aşığım ben sana
seni aldatan ölsün hadi gel yanıma
ben nice ayrılıklar gördüm ömrümce nice kuşlar gördüm
kırılmış kolu kanadı
yeryüzü çekildi ayaklarımın altından
gökyüzü düştü başıma aynen bir tavan gibi
sen dur yavaş yavaş her tur
bana derler berdush
bazen ağlarım yani bana gel hele istemiyorsan güle güle
tane tane katre katre aktı gözyaşlarım
kör gözlerim seni özledim
caddeyi gözlerim,gözlerim kapalı kalbim yaralı
yani bana küstün sen beni üzdün
düzdür senin yolların
seni kolladım kollarım bağlı
kulağım sağar sen yoksun bebeğim neye yarar
bu beden seni arar sensin evet gerisi zarar
senin elinde karar benim kalbimde yara
benim elimde yüzük bak bebeğim ne hale düştük
ne nameler gördük mum gibi söndük
canlı canlı gömüldük,emildik sömüldük,yenildik,süzüldük
ararım seni bu yollarda yapayalnızken
yanar bu yüreğim bebeğim sensizken
ararım seni bu yollarda yapayalnızken
yanar bu yüreğim bebeğim sensizken
dolaşır birbirine gördün ayaklarım
ellerimi koyacak bir yer bulamadım
nereye gitsem el koyuyor acıların
buluştuğumuz yeri görünce hemen ağladım
nereye baksam çıldırtan moral bozan bir akşamdı
ne garipti bu ayrılık günleri
düşmandan da ayrılsam içim yanıyor
tuhaf oluyor insan
ecelin gelmesine gerek yok
sen aldın canımı
yarını düşünmeden sen kapattın kapını
canımı verirdim senin için
yalanmış dolanmış koynumda beslediğim bir yılanmış
sevip kıyamadığım bebeğim bir nankörmüş
yediveren güller solmuş orası şimdi çölmüş
hatıra yüklü kervanlar geçiyor
dolu dolu gözlerimin önünden
kıyamet koptu ay tutuldu sen farkında değilken
senin yüzünden yaprak yemyeşilken
nefret ediyorum ayrılık gününden
senin önünden eskiden geçerken istekle geçerdim
şimdiyse yere bakarak gökyüzüne suratımı asarak geçiyorum
fotoğrafları yakarak mutlu oluyorum
boşver kendimi salak gözüyle özgürlüğe kavuşuyorum
seni seviyorum
seni seviyorum
seni seviyorum
çek git bebeğim uzaklara çek git
bavulunu topla bebeğim çek git
çek git bebeğim uzaklara çek git
bavulunu topla bebeğim çek git
seni sevdim bebeğim her zaman bunu unutma
sen her zaman kalbimdesin ruhun yanımdaaaa
seni sevdim bebeğim her zaman bunu unutma
sen her zaman kalbimdesin ruhun yanımdaaaa