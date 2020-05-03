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    • 03.05.2020 17:34
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    • 03.05.2020 17:34
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    videosu izle! Twitter'da neden TT oldu? şarkı sözleri!

    Ünlü rapçi , 2009 yılında çıkardığı Türkçe Rap albümü “” ile milyonlarca kez indirilip dinlenmişti. Rap müzik severlerin gözdesi haline gelen Musa Seis, küfürsüz ve argosuz rap müzik şarkıları ile gönüllere taht kurmayı başardı. Yıllar sonra videosu Twitter’da TT oldu. tekrardan izlenmeye başladı. Bir yandan da araştırılır oldu. Musa Çek Git Bebeğim videosu ve şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

    Musa Çek Git Bebeğim videosu izle! Twitter'da neden TT oldu? Çek Git Bebeğim şarkı sözleri!

    2009 yılındaki Çek Git Bebeğim şarkısı ile özellikle gençlerin dilinden düşmeyen ve milyonları büyüleyen Musa Seis, yıllar sonra 2019 Eylül ayında "Mor Minder" albümü ile geri döndü. Sözlerinin kendisine ait olduğu, müziğini ise Ercan Demirel ve Buaka'nın yaptığı 'Mor Minder'i dijital platformlarda yayınlayan Musa Seis, yine milyonlarca tık almayı başardı. Ünlü rapçi Musa'nın 14 yaşında yaşadığı aşk acısı yüzünden yazdığı "Çek Git Bebeğim" şarkısının yeri ise müzik severlerin gözünde bir başka ve hala izlenmeye, dinlenmeye devam ediyor. Bu aralar yeniden popüler hale gelerek Twitter'da da TT olmayı başardı.

    MUSA ÇEK GİT BEBEĞİM VİDEOSU

    MUSA ÇEK GİT BEBEĞİM ŞARKI SÖZLERİ

    Bu şarkı sadece sevenler için

    Seviyorum deyip sevmeyenler için değil
    sadece yürekten sevenler için
    senin için ölürüm deyip yalan atanlar için değil
    musa musa gülşah gülşah yalnızım yalnızım yalnızım yalnız

    döndün gittin bir hoşçakal demeden
    şimdi bakarım ardından yalnızım ben
    döndün gittin bir hoşçakal demeden
    şimdi bakarım ardından yalnızım ben

    bebeğim sabah akşam yanındaydım
    hep yanındaydım gördüklerime inanamadım
    keşke yanılsaydım sensiz olurum deme
    unutma camın altında beklediğin günleri
    hatıları sakın unutiyim deme o günleri
    seni çok ama çok seviyorum ama diyemem artık dön geri

    bebeğim sen benim her şeyimdin gözümün nuru
    şuurumu kaybettim ben sensiz yaşamak yanmaktanda beter
    bunu haketmedim ben
    çoğu kişi demişti zaten bu kız seni şöhret için,lüks hayat için satar
    sen sevmedin kızım sevdirdin ben severim hemde allahına kadar

    geriye kalan sadece anılar
    meleklere derdimi anlatsam hepsi ağlarlar
    yanarlar tabi eğer ortada bir ayrılık söz konuysa
    oysa ben ağlar sanki rüyadayım biri gelipte beni keşke kaldırsa
    bebeğim o kadar çaresizim ki
    aynen aşkımızın karanlık yollarında gezen bir kedi gibi
    deli gibi aşığım ben sana
    seni aldatan ölsün hadi gel yanıma
    ben nice ayrılıklar gördüm ömrümce nice kuşlar gördüm
    kırılmış kolu kanadı
    yeryüzü çekildi ayaklarımın altından
    gökyüzü düştü başıma aynen bir tavan gibi

    sen dur yavaş yavaş her tur
    bana derler berdush
    bazen ağlarım yani bana gel hele istemiyorsan güle güle
    tane tane katre katre aktı gözyaşlarım
    kör gözlerim seni özledim
    caddeyi gözlerim,gözlerim kapalı kalbim yaralı
    yani bana küstün sen beni üzdün
    düzdür senin yolların
    seni kolladım kollarım bağlı
    kulağım sağar sen yoksun bebeğim neye yarar
    bu beden seni arar sensin evet gerisi zarar

    senin elinde karar benim kalbimde yara
    benim elimde yüzük bak bebeğim ne hale düştük
    ne nameler gördük mum gibi söndük
    canlı canlı gömüldük,emildik sömüldük,yenildik,süzüldük

    ararım seni bu yollarda yapayalnızken
    yanar bu yüreğim bebeğim sensizken
    ararım seni bu yollarda yapayalnızken
    yanar bu yüreğim bebeğim sensizken

    dolaşır birbirine gördün ayaklarım
    ellerimi koyacak bir yer bulamadım
    nereye gitsem el koyuyor acıların
    buluştuğumuz yeri görünce hemen ağladım
    nereye baksam çıldırtan moral bozan bir akşamdı
    ne garipti bu ayrılık günleri
    düşmandan da ayrılsam içim yanıyor
    tuhaf oluyor insan
    ecelin gelmesine gerek yok
    sen aldın canımı
    yarını düşünmeden sen kapattın kapını
    canımı verirdim senin için
    yalanmış dolanmış koynumda beslediğim bir yılanmış
    sevip kıyamadığım bebeğim bir nankörmüş
    yediveren güller solmuş orası şimdi çölmüş

    hatıra yüklü kervanlar geçiyor
    dolu dolu gözlerimin önünden
    kıyamet koptu ay tutuldu sen farkında değilken
    senin yüzünden yaprak yemyeşilken
    nefret ediyorum ayrılık gününden
    senin önünden eskiden geçerken istekle geçerdim
    şimdiyse yere bakarak gökyüzüne suratımı asarak geçiyorum
    fotoğrafları yakarak mutlu oluyorum
    boşver kendimi salak gözüyle özgürlüğe kavuşuyorum
    seni seviyorum
    seni seviyorum
    seni seviyorum

    çek git bebeğim uzaklara çek git
    bavulunu topla bebeğim çek git
    çek git bebeğim uzaklara çek git
    bavulunu topla bebeğim çek git

    seni sevdim bebeğim her zaman bunu unutma
    sen her zaman kalbimdesin ruhun yanımdaaaa
    seni sevdim bebeğim her zaman bunu unutma
    sen her zaman kalbimdesin ruhun yanımdaaaa
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