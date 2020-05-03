Musa Çek Git Bebeğim videosu izle! Twitter'da neden TT oldu? Çek Git Bebeğim şarkı sözleri!

MUSA ÇEK GİT BEBEĞİM VİDEOSU

MUSA ÇEK GİT BEBEĞİM ŞARKI SÖZLERİ

Bu şarkı sadece sevenler için

Seviyorum deyip sevmeyenler için değil

sadece yürekten sevenler için

senin için ölürüm deyip yalan atanlar için değil

musa musa gülşah gülşah yalnızım yalnızım yalnızım yalnız

döndün gittin bir hoşçakal demeden

şimdi bakarım ardından yalnızım ben

döndün gittin bir hoşçakal demeden

şimdi bakarım ardından yalnızım ben

bebeğim sabah akşam yanındaydım

hep yanındaydım gördüklerime inanamadım

keşke yanılsaydım sensiz olurum deme

unutma camın altında beklediğin günleri

hatıları sakın unutiyim deme o günleri

seni çok ama çok seviyorum ama diyemem artık dön geri