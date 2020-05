Musa Çek Git Bebeğim videosu izle! Twitter'da neden TT oldu? Çek Git Bebeğim şarkı sözleri!

çek git bebeğim uzaklara çek git

bavulunu topla bebeğim çek git

çek git bebeğim uzaklara çek git

bavulunu topla bebeğim çek git

seni sevdim bebeğim her zaman bunu unutma

sen her zaman kalbimdesin ruhun yanımdaaaa

seni sevdim bebeğim her zaman bunu unutma

sen her zaman kalbimdesin ruhun yanımdaaaa