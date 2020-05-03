Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 03.05.2020 Gazete
    ABONE OL

    ‘Ares’ lakaplı fenomeni 'in son görüntüleri ortaya çıktı

    18 yaşındaki ‘Ares’ lakaplı fenomeni , 4 Şubat'ta 'da dövülerek katledildi. Genç adamın son görüntüleri ortaya çıktı...

    Son anlar!
    Antalya'da 4 Şubat'ta meydana gelen olayda, da 'Ares' ismiyle fenomen olan Şehmuz Özdemir (18), kafeteryada, reklam anlaşması bahanesiyle randevu veren V.E. ve oğlu K.E. ile buluştu. Grup ormanlık alana gitti. V.E., Özdemir'i, kızı H.E.'yi 2 yıl önce taciz ettiği ve uygunsuz görüntülerini çektiği iddiasıyla oğlu K.E. ile birlikte dövmeye başladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlıları ise tutuklandı.




    Baba ve oğlunun yargılaması sürerken, Ares ile olay günü buluştukları kafeteryadaki görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Ares, baba ve oğlu ile oturuyor. Ardından da birlikte kafeteryadan çıkıyorlar.

    Haberler Yaşam ‘Ares’ lakaplı sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri