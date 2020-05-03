Antalya'da 4 Şubat'ta meydana gelen olayda, sosyal medyada 'Ares' ismiyle fenomen olan Şehmuz Özdemir (18), kafeteryada, reklam anlaşması bahanesiyle randevu veren V.E. ve oğlu K.E. ile buluştu. Grup ormanlık alana gitti. V.E., Özdemir'i, kızı H.E.'yi 2 yıl önce taciz ettiği ve uygunsuz görüntülerini çektiği iddiasıyla oğlu K.E. ile birlikte dövmeye başladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlıları ise tutuklandı.
Baba ve oğlunun yargılaması sürerken, Ares ile olay günü buluştukları kafeteryadaki görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Ares, baba ve oğlu ile oturuyor. Ardından da birlikte kafeteryadan çıkıyorlar.
Baba ve oğlunun yargılaması sürerken, Ares ile olay günü buluştukları kafeteryadaki görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Ares, baba ve oğlu ile oturuyor. Ardından da birlikte kafeteryadan çıkıyorlar.