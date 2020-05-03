Anneler Günü ne zaman 2020? Anneler Günü Mayıs ayının kaçında?

Her yıl hangi tarihe geldiği merak edilen Anneler Günü, 2020 yılında ne zaman kutanacak? Evrensel bir hale gelen Anneler Günü, ilk ne zaman kutlandı? Anneler Günü'nü tek bir sözle bile anlamlı kılabilmek mümkün. Çocuklarını çok seven, onları dünyaya getirmekle kalmayıp her zaman koruyup kollayan annelerimiz için en güzel ve anlamlı mesajları derledik. 2020 Anneler Günü mesajlarını corona virüsten dolayı görüşemediğiniz anneleriniz için gönderebilir, uzakta da olsa mutlu olmalarını sağlayabilirsiniz.
2020 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?
Anneler Günü dünyada farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır. 2020 Anneler Günü 10 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.
ANNELER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?
Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.
ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.
EN GÜZEL 2020 ANNELER GÜNÜ MESAJLARI
-Küçükken başucumda bana ninni söylerdin, sabahları uyanınca, beni okşar severdin. Benim annem, güzel annem beni al dizlerine. Kucağında okşa beni, ninniler söyle yine. Bugün hâlâ kulağımda çınlıyor tatlı sesin. Güzel annem, kalbimin sen, en büyük neşesisin. Anneler günün kutlu olsun.
-Başarısızlık ve felaketlere rağmen, hayata karşı güvenlerini sonuna kadar saklayabilen iyimser insanlar, daha çok iyi bir anne tarafından büyütülmüş olanlardır. Seni çok seviyorum anneler gününüz kutlu olsun canım anam.
-Annem, ben sensiz hep eksiğim. Yanında olmasam da, sen yine benimlesin. Anneler günün kutlu olsun canım annem.
-Benim için her şeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri biçilemeyen dünyanın en güzel annesine. Anneler günün kutlu olsun.
-Yok, elimde bir demet menekşe, yok elimde sevdiğin gül şekeri. Yok işte sana bir şey bilmem ki ne demeli, bir tek ağır yaralı özlemim ve bir tek gözlerine sürdüğün gözlerim anne benim, aç kapıyı anneler gününü kutlamaya geldim güzel annem.
-Gökyüzünden bir yıldız kayar dilek tutarız. Annem gözlerini kapar bütün dilekleri benim içindir. Ellerinden öperim anneciğim.
-Güneş yüzlü, altın kalpli, ağır başlı, tatlı dilli, meleklerin eşi sanki sensin, benim güzel annem. Anneler günün kutlu olsun biricik annem.
-Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum annem.