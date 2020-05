Anneler Günü ne zaman 2020? Anneler Günü Mayıs ayının kaçında?

Her yıl hangi tarihe geldiği merak edilen Anneler Günü, 2020 yılında ne zaman kutanacak? Evrensel bir hale gelen Anneler Günü, ilk ne zaman kutlandı? Anneler Günü'nü tek bir sözle bile anlamlı kılabilmek mümkün. Çocuklarını çok seven, onları dünyaya getirmekle kalmayıp her zaman koruyup kollayan annelerimiz için en güzel ve anlamlı mesajları derledik. 2020 Anneler Günü mesajlarını corona virüsten dolayı görüşemediğiniz anneleriniz için gönderebilir, uzakta da olsa mutlu olmalarını sağlayabilirsiniz.