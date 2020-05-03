3 Mayıs Türkçülük günü mesajları! Türkçülük günü mesajları ve sözleri!

Mayıs ayının başında kutlanna Türkçülük gününün ne zaman ve nasıl kutlanmaya başladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. 3 Mayıs Türkçülük gününden dolayı Türk vatandaşlar gündemde sıkça bu güne özel bilgileri sorgulamaya başladı. Türk tarihinde Cumhuriyetin kuruluş döneminde yaşanan siyasi çatışmalar farklı olaylara sebebiyet vermiştir. Türkçülük günü hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Ayrıca 3 Mayıs Türkçülük günü için en güzel ve anlamlı mesajları da haberimizde paylaştık.
TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ TARİHÇESİ
Türkçülük-Turancılık davasının gerekçelerinden biri olarak gösterilen Hüseyin Nihal Atsız – Sabahattin Ali davasının 3 Mayıs 1944 tarihli duruşmasından sonra yaşanan "Ankara Nümayışı"'nı anmak amacıyla, ilk defa 3 Mayıs 1945 tarihinde Tophane Askerî hapishanesinde Nihal Atsız, Zeki Velidi Togan, Nejdet Sançar ve Reha Oğuz Türkkan başta olmak üzere 10 mahkûm tarafından kutlanmıştır. Daha sonraki senelerde de devam eden toplantılar Türkçülük Günü (Bayramı) adını almıştır.
EN GÜZEL TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ MESAJLARI
-Türk Devleti'nin yenilmez, zinde hayat gücü ve Türk Milleti'nin teminatı ve istikbali gençliktir. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun.
-Her Türkçü, bulunduğu yerin görevini inançla yaparsa, Türkçülük ülküsü sağlamlaşır. Türklük güçlenir. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun.
-"Türkçülük öyle şerefli bir bayraktır ki bu bayrağı vatanın her köşesinde durmadan dalgalandırmak her Türk'ün ilk ve milli vazifesidir." (Mustafa Kemal Atatürk)
-3 Mayıs büyük milletimizin ebediyete kadar yaşayacağına inanan Türk milliyetçilerinin yeniden doğuşudur.
-3 Mayıs Türk milliyetçilerinin ,Türk milletinin varlık davasında çektikleri ıstırabın, elemin, gözyaşının ifadesidir.
-Hepiniz birer Türk Bayrağı'sınız. Bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin yere düşürmeyin.
-Büyük Milletimizin ebediyete kadar yaşayacağına inanan Türk Milliyetçilerinin doğum günü olan 3 Mayıs Türk Milliyetçilerinin Bayraklaşan hareketidir.