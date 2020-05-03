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    • Yaşam
    • 03.05.2020 10:31
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    • 03.05.2020 10:33
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    Sokağa çıkma yasağına uymadı, savunması şaşırttı! 'da alkollü sürücü...

    'da sokağa çıkma yasağına uymayarak trafik kazasına karışan alkollü sürücü, hastaneye kaldırılırken "Alkollüyüm. Sokağa çıkmak yasak mıydı? Allah Allah, haberim yoktu" dedi.

    Sokağa çıkma yasağına uymadı, savunması şaşırttı

    'da, sokağa çıkma kısıtlamasında park halindeki yolcu otobüsüne arkadan çarpan ve yaralanan sürücü Cevdet Ay (48), "Alkollüyüm. Sokağa çıkmak yasak mıydı? Allah Allah, haberim yoktu" dedi.

    Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Cevdet Ay, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen alkollü şekilde 01 FAU 31 plakalı otomobiline binerek gezintiye çıktı. Bir süre otomobiliyle ilerleyen alkollü sürücü, direksiyon kontrolünü yitirerek yol kenarında park halinde bulunan 01 ACL 293 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Çevredekiler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan Ay, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alındı.



    "ALLAH ALLAH, YASAK MI VARDI?"
    Sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında 'Alkol aldınız mı?' sorusuna yanıt veren Cevdet Ay, "Bayağı alkol aldım. Aslında biraz aldım. Sokağa çıkmak yasak mıydı? Allah Allah, haberim yoktu" dedi. Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Ay'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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