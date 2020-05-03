19 Mayıs tatil mi 2020? 19 Mayıs hangi güne denk geliyor?

Ülkemizde her sene çoşku ve sevinçle kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl ne yazık ki etkinliklerle kutlanamayacak. Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen corona virüsle mücadeleden dolayı sosyal izolasyon devam ediyor. Peki 2020 yılında 19 Mayıs hangi güne denk geliyor, o gün tatil mi olacak? 16,17,18, 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı yapılacak mı? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı uzaktan da olsa sosyal medyada, telefonlarda mesajlar gönderilerek kutlana bilecek. İşte en güzel ve anlamlı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları…
19 MAYIS 2020 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR, RESMİ TATİL Mİ?
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatildir ve ve her yıl kutlanır. 19 Mayıs 2020 yılında Salı gününe denk geliyor.
16, 17, 18, 19 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Salı günü kutlanacak olan 19 Mayıs resmi tatillerden biridir. 19 Mayıs 2020 yılında Salı gününe denk geliyor. Vatandaşlar hafta sonu tatiliyle birleştirilerek sokağa çıkma yasağının ilan edilip edilmeyeceğini merak etmeye başladı. Böyle bir ihtimal yüksek olsa da henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
EN GÜZEL VE ANLAMLI 19 MAYIS MESAJLARI
-19 Mayıs, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ataşenin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
-Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve bizden sonraki nesillere teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilincindeyiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
-Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz ( K. Atatürk ). 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
-Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
-Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile, insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
-Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
-Gençliğinde dik duranın ihtiyarlığında beli bükülmez. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
-Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O, esaret ve aşağılığı kabul etmez. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI ÖNEMİ
Atatürk'ü Anma , Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin millî bayramıdır. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bu gün itilaf devletlerinin işgaline karşı Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.
19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bu gün itilaf devletlerinin işgaline karşı Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.
20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan bu ulusal bayramın adı 12 Eylül Darbesinden sonra Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı adını almıştır.
Her yıl 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma , Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında spor gösterileri ve törenlerle kutlanır. Üzerinde "Gençlikten Atatürk Sevgisiyle Cumhurbaşkanına" yazan ve "Sevgi Bayrağı" olarak adlandırılan dev bir bayrak Kurtuluş Yolu'ndaki Tütün İskelesi'nden karaya çıkarılarak Samsun valisine verilir. Daha sonra bayrak, Cumhurbaşkanına sunulmak üzere genç atletlere teslim edilir. Samsun'dan yola çıkarılarak Amasya, Tokat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Kırıkkale'den sonra, 19 Mayıs törenlerinde, Ankara'da Cumhurbaşkanına sunulur.
Cumhuriyet'le yaşıt olan bu kutlamalar sadece Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla Ankara'da gerçekleşmekle sınırlı kalmaz, ülke genelinde stadyumlarda kutlanırdı. Ama 2012'de, Mayıs ayında havanın soğuk olacağı ve bu açıdan öğrencilere ve vatandaşlara yük olmaması gerekçesiyle başkent Ankara dışındaki illerde, stadyumlarda kutlanması Mili Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nce okullara gönderilen bir yazıyla engellenmiştir. Bu karar cumhuriyetçi kesimin büyük tepkisiyle karşılaşmıştır. Bu konuda Alper Ayhan tarafından bir dava açılmış ve kazanılmıştır.