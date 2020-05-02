Çeşme’de turizm seferberliği

Çeşme, Covid-19 önlemleri kapsamında açıklanacak 'sertifikasyon sistemi'nde pilot bölge olmaya aday. Turizm sezonunun Çeşme'den başlaması için çok çalıştıklarını ifade eden Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, şöyle konuştu: "Otellerde, odada nasıl servis verilecek, plajda nasıl izolasyon sağlanacak, sokaklarda kalabalık oluşturmadan nasıl yürünecek gibi konuları anlatan bir rehber oluşturacağız. Her şey dahil sistemi bizde yok. Butik hizmetimiz var. 50 kilometre uzunluğunda kıyı şeridimiz, 50'nin üzerinde plajımız var. Mesafe kuralıyla denize girilebilir."