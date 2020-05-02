Coronavirüs salgını karavana olan ilgiyi artırdı

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karavana olan ilgiyi artırdı. Bursa'da karavan üretimi yapan bir firmanın yöneticisi Hüseyin Taşkın, talebinarttığını belirterek, "Karavan istenilen malzemeye görearasında imal ediliyor. Kiralama seçeneği de mevcut. İsteyen günlükarasında fiyatlarla karavan kiralayabiliyor" dedi. Sakarya'da karavan üretilen bir şirketin yönetim kurulu üyesi Müjgan Başoğlu da Coronavirüs'ün etkisiyle siparişlerde artış olduğunu, 4 kişilik karavanın fiyatınınolduğunu söyledi.