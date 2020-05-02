Coronavirüs salgını karavana olan ilgiyi artırdı

Coronavirüs karavana olan ilgiyi artırdı. Bursa'da karavan üretimi yapan bir firmanın yöneticisi Hüseyin Taşkın, talebin yüzde 300 arttığını belirterek, "Karavan istenilen malzemeye göre 80 bin ila 200 bin lira arasında imal ediliyor. Kiralama seçeneği de mevcut. İsteyen günlük 500 ila 850 lira arasında fiyatlarla karavan kiralayabiliyor" dedi. Sakarya'da karavan üretilen bir şirketin yönetim kurulu üyesi Müjgan Başoğlu da Coronavirüs'ün etkisiyle siparişlerde artış olduğunu, 4 kişilik karavanın fiyatının 40-45 bin lira olduğunu söyledi.