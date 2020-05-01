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    • 02.05.2020 06:36
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    : 'da oynanan iş yerine : 20 kişiye 86 bin TL ceza

    haberi... ’nın Turgutlu ilçesinde, bir iş yerine yapılan da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp, oynadığı tespit edilen 20 kişiye 86 bin 275 TL ceza kesildi. İş yeri sahibi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

    Kumarcılara şok baskın! 20 kişiye rekor ceza

    Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde bir iş yerinde oynandığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kahve görünümlü adrese yaptı.



    Baskında kumar gereçlerine el konulurken, iş yeri sahibine de kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan işlem yapıldı. İçerideki 20 kişiye ise kumar oynamaktan 23 bin 275 TL, sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan da 63 bin TL olmak üzere toplam 86 bin 275 TL ceza kesildi.

    Haberler Yaşam Son dakika: Manisa'da kumar oynanan iş yerine baskın: 20 kişiye 86 bin TL ceza
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