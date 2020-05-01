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    • 02.05.2020 06:44
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    'den sağanak yağış uyarısı | 2 Mayıs Cumartesi

    haberi... Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya ve Ordu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarında kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. İşte 2 Mayıs Cumartesi yurt genelinde raporu.



    HAVA SICAKLIĞI:     Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    UYARILAR

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğleden sonra Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarında kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 25°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İSTANBUL °C, 23°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası, akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 24°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 24°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



    EGE

    Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    DENİZLİ °C, 26°C

    Parçalı zamanla çok bulutlu

    İZMİR °C, 26°C

    Parçalı zamanla çok bulutlu

    MANİSA °C, 27°C

    Parçalı zamanla çok bulutlu

    MUĞLA °C, 22°C

    Parçalı zamanla çok bulutlu

    AKDENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile öğleden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarında kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

    ADANA °C, 23°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ANTALYA °C, 21°C

    Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    HATAY °C, 21°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

    ISPARTA °C, 19°C

    Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



    İÇ ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu ile öğleden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 20°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ESKİŞEHİR °C, 20°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KONYA °C, 19°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    YOZGAT °C, 13°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 21°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DÜZCE °C, 24°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KASTAMONU °C, 19°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ZONGULDAK °C, 22°C

    Parçalı ve çok bulutlu



    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA °C, 22°C

    Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SAMSUN °C, 18°C

    Çok bulutlu

    TOKAT °C, 20°C

    Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    TRABZON °C, 15°C

    Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



    DOĞU ANADOLU

    Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 9°C

    Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KARS °C, 16°C

    Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MALATYA °C, 18°C

    Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    VAN °C, 13°C

    Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile öğleden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 19°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MARDİN °C, 19°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SİİRT °C, 17°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ŞANLIURFA °C, 23°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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