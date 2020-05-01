



EGE

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

MANİSA °C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

MUĞLA °C, 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile öğleden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarında kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı