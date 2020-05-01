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    • 01.05.2020 22:56
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    • 01.05.2020 22:56
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    ’da ya alındı

    ’da vakası tespit edilen Sütçüler ilçesine bağlı nde ilan edildi. Isparta’da daha önce de Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesi ve Beyköy ile Gelendost ilçesine bağlı Keçili köyü karantinaya alınmıştı.

    Bir köy daha karantinaya alındı

    'da Sütçüler İlçesine bağlı nde vakaları tespit edildi.

    14 GÜNLÜK KARANTİNA UYGULANACAK
    Bunun üzerine köy, 14 gün süreyle ya alındı. Köye giriş ve çıkışlar izne tabi olacak. Sütçüler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yapılan açıklamada Belence köyünde 30 Nisan tarihi itibariyle 4 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

    Açıklamada, "Vakaların temaslı sayılarının çokluğu sebebiyle Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla, Belence Köyünün 1 Mayıs 2020 tarihi saat 18.00 itibariyle, 15 Mayıs 2020 tarihi saat 18.00'e kadar 14 gün süreyle giriş çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmıştır" denildi.

    Isparta'da daha önce de Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesi ve Beyköy ile Gelendost ilçesine bağlı Keçili köyü karantinaya alınmıştı.

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