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    • 30.04.2020 20:27
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    • 30.04.2020 20:27
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    Prof. Dr. Burak Erdamar sında hayatını kaybetti

    sı bu kez bir doktorun canını aldı. Okmeydanı’nda motosikletiyle seyir halinde olan Doç. Dr. , başka bir araca çarptı. Hastanede hayatını kaybeden doktorun ölümüyle ilgili şoför, gözaltına alındı.

    Doçent trafik kazası kurbanı oldu

    sı bir can daha aldı. Olay, Piyalepaşa Bulvarı Mecidiyeköy istikametinde meydana geldi. 52 yaşındaki Doç.Dr. , motosikletiyle seyir halindeydi. Bu sırada yönetimindeki 34 B.. plakalı araç arıza yaptı. Aracı yol kenarına çekerek, park eden Arslan, tamircinin gelmesini beklemeye başladı.

    GÖZALTINA ALINDI
    Özel bir hastanede Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı olarak çalıştığı öğrenilen, Doç. Dr. Burak İhsan Erdamar, aracın park halinde olduğunu fark etmedi ve araca çarptı. Sezer Arslan'ın 112'yi araması üzerine olay yerine gelen ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Doktor, Erdamar hayatını kaybetti. Araç sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    DİLEK YAMAN / SABAH

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