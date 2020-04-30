Nisa Bölükbaşı kimdir? Survivor Nisa Bölükbaşı boyu kaç? Survivor Nisa yarışmadan çekildi mi?

SURVİVOR NİSA YARIŞMAYI BIRAKACAK MI?

Geçtiğimiz günlerde Survivor oyununda Nisa, Elif'e karşı sayıyı alarak skoru 8-6 yaptı. Nisa'nın aldığı bu sayı ile motive olan gönüllüler, oyunu buradan çevirdi ve ödülü kazandı. Buna rağmen Nisa'nın keyfi yerine gelmedi. Nisa, "Yapamıyorum, gitmek istiyorum" diyerek ağlamaya başladı. Oyun sonrasında Nisa'ya durumu soruldu fakat kelimesini tamamlayamadı, yine gözyaşlarına boğuldu.



Oyun sonrasında ise Acun Ilıcalı, Nisa'ya dönerek "Hiç kimseyi Survivor'da zorla tutmuyoruz. Devam edemeyecek yarışmacı devam etmeyebilir. Bizim açımızdan asla bir problem yok. Bize başvurursa yarışmadan elenmesine izin veririz" dedi.



Acun Ilıcalı'nın sözlerinden sonra ise Nisa yere çökerek gözyaşlarına boğuldu. Nisa'nın Survivor'dan ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyordu fakat ödül oyununu kazanan takımıyla villa ödülünde keyifli vakit geçirince espri yaparak biraz daha kalabilirim dedi.

SURVİVOR NİSA-SERCAN OLAYI NEDİR?

Nisa'nın San Sebastian Cheescake'i için girdiği açık arttırmaya katılan Sercan'ın daha sonra geri çekilerek 'Nisa'ya kıyamıyorum, Nisa yesin' demesi ilgiyle takip edildi.



Sercan Yıldırım, yeni bölümde Nisa'ya karşı olan duygularını söyledi. Sercan Yıldırım'ın, "Survivor'da bir şeyin içindeyiz. İnsan böyle duygusal bir şey de yaşıyor. Kendi içinde ne bileyim farklı hani. Normal hayatından çok farklı burası. Bilmiyorum anladın mı? Yani sen ne düşünüyorsun?" sözlerine Nisa, "Teşekkür ederim her şey için. Ersin abiyi nasıl görüyorsam sen de öylesin, Mert abi de öyle" diyerek yanıt verdi.