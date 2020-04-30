Nisa Bölükbaşı kimdir? Survivor Nisa Bölükbaşı boyu kaç? Survivor Nisa yarışmadan çekildi mi?

Gönüllüler takımında yarışan Nisa gündemde sıkça araştırılan yarışmacılardan biri oldu. Yarışmadaki performansının yanı sıra Ünlüler takımındaki Sercan'ın kendisine ilgisiyle gündeme gelen Nisa daha sonra da yarışmada zorlandığı için ağlamasıyla tekrar gündem oldu. Bu gelişmeler üzerine Survivor Nisa'nın yaşı, boyu ve hayatına dair daha pek çok bilgi merak edilerek internet üzerinden sıkça araştırılmaya başlandı.
SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?
2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı. 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.
SURVİVOR NİSA YARIŞMAYI BIRAKACAK MI?
Geçtiğimiz günlerde Survivor oyununda Nisa, Elif'e karşı sayıyı alarak skoru 8-6 yaptı. Nisa'nın aldığı bu sayı ile motive olan gönüllüler, oyunu buradan çevirdi ve ödülü kazandı. Buna rağmen Nisa'nın keyfi yerine gelmedi. Nisa, "Yapamıyorum, gitmek istiyorum" diyerek ağlamaya başladı. Oyun sonrasında Nisa'ya durumu soruldu fakat kelimesini tamamlayamadı, yine gözyaşlarına boğuldu.
Oyun sonrasında ise Acun Ilıcalı, Nisa'ya dönerek "Hiç kimseyi Survivor'da zorla tutmuyoruz. Devam edemeyecek yarışmacı devam etmeyebilir. Bizim açımızdan asla bir problem yok. Bize başvurursa yarışmadan elenmesine izin veririz" dedi.
Acun Ilıcalı'nın sözlerinden sonra ise Nisa yere çökerek gözyaşlarına boğuldu. Nisa'nın Survivor'dan ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyordu fakat ödül oyununu kazanan takımıyla villa ödülünde keyifli vakit geçirince espri yaparak biraz daha kalabilirim dedi.
SURVİVOR NİSA-SERCAN OLAYI NEDİR?
Nisa'nın San Sebastian Cheescake'i için girdiği açık arttırmaya katılan Sercan'ın daha sonra geri çekilerek 'Nisa'ya kıyamıyorum, Nisa yesin' demesi ilgiyle takip edildi.
Sercan Yıldırım, yeni bölümde Nisa'ya karşı olan duygularını söyledi. Sercan Yıldırım'ın, "Survivor'da bir şeyin içindeyiz. İnsan böyle duygusal bir şey de yaşıyor. Kendi içinde ne bileyim farklı hani. Normal hayatından çok farklı burası. Bilmiyorum anladın mı? Yani sen ne düşünüyorsun?" sözlerine Nisa, "Teşekkür ederim her şey için. Ersin abiyi nasıl görüyorsam sen de öylesin, Mert abi de öyle" diyerek yanıt verdi.