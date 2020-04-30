Survivor Aşkım kimdir? Survivor Aşkım boyu kaç? Survivor Aşkım kaç yaşında, nereli?

SURVİVOR AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR VE BOYU KAÇ?



2000 doğumlu Aşkım Burçe Tunay 162 cm boyunda. İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nun sporcusudur ve 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.

Aşkım Burçe Tunay, 2006 yılında Kayseri Erciyes Üniversitesi Yaz Spor Okulu'nda Hakan Akdoğan önderliğinde cimnastik sporuna başladı. Aynı üniversitenin Spor Kulübünde lisanslı sporculuğa 2007 yılında adım attı. Burada hem artistik hemde trampolin olarak sürdürdüren Aşkım Burçe Tunay, yarışmacı kimliğini, 2010 yılında İstanbul'a dönüşte trampoline karar vererek İst. Akademik Spor Kulübü'nde Cumhur Zorba hocamın nezaretinde devam etti.



İlk sportif başarısı 2012 I.Etap Kulüplerarası Yarışması'nda 6.'cılık elde ederek aldı. 19-25 Ocak 2013 yılında İzmir'de toplanan Trampolin Cimnastik Yıldız-Genç-Büyük Gelişim Kampı'na çağrılması, Milli Takım ile ilk "tanışmaması" oldu. Nisan 2013/İzmir'de 5.'cilik, Temmuz 2013/Samsun'da 4.'cülük ile 01-07 Eylül 2013/Samsun Gelişim Kampı sonrası 12-13 Ekim 2013/Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda aldığım ilk Türkiye Şampiyonluğu ile Milli Takıma çağrılarak, 14-18 Kasım 2013'de Bulgaristan/Sofya'da Dünya Yaş Grupları Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etme hakkını elde ettim. İlk millilik heyecanı ile serimi tam bitiremediğinden dolayı ancak dünya 65.'cisi olarak ilk milli heyecanı yaşadı.

Türkiye dahilindeki yarışmalardaki başarılarına Nisan 2016'da İspanya/Valladolid'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na katılarak devam etti. 2016'da Brescia/İtalya'da Final yaparak 6.'cılık ve Santerem/Portekiz'de yine Final yaparak 4.'cü olarak en iyi derece yaptı.

I. Okullararası Trampolin Tr. Şampiyonası'nda okulum Maltepe Anadolu Lisesi'ni temsil ederek daha önce İstanbul 1.'cisi olarak katıldığı şampiyonadan okuluma Türkiye 3.'lüğünü kazandırdı. Aşkım Burçe Tunay şu an antrenörü Murat Ocaktan ile sporculuk yolumda ilerlemeye çalışıyor.