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    • 30.04.2020 13:40
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    • 30.04.2020 13:41
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    Tedbirlere uymadılar cezayı yediler

    Dörtyol'da koronavirüs kapsamında alınan tedbirlere uymayarak açık kahvehanede toplanan 12 kişi, ekiplerden toplamda 42 bin 504 liralık cezayı yedi.

    Tedbirlere uymadılar cezayı yediler

    'ın Dörtyol ilçesinde faaliyetini sürdüren bir kıraathaneye yapılan operasyonda, 12 kişiye toplamda 42 bin 504 lira para cezası verildi.

    İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kahvehane gibi mekanların kapatılmasının ardından Numuneevler Mahallesi'nde bir kıraathanenin faaliyetini sürdürdüğünü tespit etti.

    Adrese yapılan baskında, 12 kişiye Hıfzıssıhha Kurul kararı doğrultusunda kişi başına 3 bin 150 lira ile Kabahatler Kanununun ilgili maddesi uyarınca da "Emre aykırı davranış" suçundan kişi başı 392 lira olmak üzere toplamda 42 bin 504 lira idari para cezası uygulandı.

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