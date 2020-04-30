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    • Yaşam
    • 30.04.2020 Gazete
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    Ana acı! oğlu 'ı yaşatmak için 1 yıl boyunca ilik verdi

    ’nın oğlu , geçen hafta kansere yenildi. Acılı annenin yavrusunu yaşatmak için 1 yıl boyunca ilik verdiği öğrenildi. Ancak hastalık yeniden nüksetti.

    Ana acı!

    Eski manken 'nın eski eşi 'dan olan oğlu , geçtiğimiz günlerde lenfoma kanserine yenildi. Acılı annenin iki senedir hasta olan 10 yaşındaki Pars'a, bir yıldır kemik iliği verdiği öğrenildi. Pars için kendi kemik iliği uyduktan sonra nakil işlemlerine eşi Uğur Akkuş ile başlayan Ebru Şallı, geçtiğimiz Ağustos ayında hastaneye yattı. Bu zor nakil işleminden birkaç gün sonra da Pars tedaviye yanıt verince bütün aile sevinmişti.

    TAZİYELERE DÖNEMEDİ
    Ancak hastalığın nüksetmesi sebebiyle Ebru Şallı'nın tamamen yıkıldığı belirtildi. Şallı'nın günlerdir evinden çıkmadığı ve hala taziyelere bile cevap vermeden oğlunun eşyaları ile vakit geçirdiği öğrenildi.

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