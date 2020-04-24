Şallı, 16 Nisan'da iki yıldır mücadele ettiği hastalıkla savaşını kaybeden oğlunun acısıyla sarsılmıştı. Acılı anne, yıllar sonra ilk kez dünkü 23 Nisan'ı Pars'sız geçirdi.

Şallı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı için Instagram sayfasında yürek yakan bir paylaşım yaptı.



6 yıl önceki 23 Nisan programında Pars'la çekilen görüntülerini paylaşan Şallı, herkesi duygulandırdı.

Ünlü sunucu, bundan altı yıl önceki 23 Nisan'da oğluyla çektiği yemek programının görüntülerini "Hep kutladık hep" notuyla paylaşarak yürekleri burktu. Bu arada Ebru Şallı'nın şimdiki eşi Uğur Akkuş ise şu acı gerçeği açıkladı: "Eşim, Pars'a ilik verdikten sonra bir süre yoğun bakımda yatmıştı."



Şallı'nın eski eşi Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars, 2 yıldır mücadele ettiği hastalıkla savaşını 16 Nisan'da kaybederek herkesi yasa boğmuştu.