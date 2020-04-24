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    • Saklambaç
    • 24.04.2020 Gazete
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    'dan paylaşımı... Vefat eden oğlu 'ın videosu yürekleri sızlattı

    10 yaşındaki oğlunu 16 Nisan’da toprağa veren ’nın acısı dün katlandı. Bu bayramı ‘Ponçiğim’ diye sevdiği ’sız geçiren Şallı, 6 yıl önceki ’da oğluyla çektiği videoyu paylaştı. Acılı anneye ‘Ponçiğin kalbimizde’ mesajları yağdı

    Bizimlesin Ponçik

    Şallı, 16 Nisan'da iki yıldır mücadele ettiği hastalıkla savaşını kaybeden oğlunun acısıyla sarsılmıştı. Acılı anne, yıllar sonra ilk kez dünkü 'sız geçirdi.

    Şallı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı için Instagram sayfasında yürek yakan bir paylaşım yaptı.


    6 yıl önceki 23 Nisan programında Pars'la çekilen görüntülerini paylaşan Şallı, herkesi duygulandırdı.

    Ünlü sunucu, bundan altı yıl önceki 23 Nisan'da oğluyla çektiği yemek programının görüntülerini "Hep kutladık hep" notuyla paylaşarak yürekleri burktu. Bu arada 'nın şimdiki eşi Uğur Akkuş ise şu acı gerçeği açıkladı: "Eşim, Pars'a ilik verdikten sonra bir süre yoğun bakımda yatmıştı."


    Şallı'nın eski eşi ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars, 2 yıldır mücadele ettiği hastalıkla savaşını 16 Nisan'da kaybederek herkesi yasa boğmuştu.

    Haberler Saklambaç Ebru Şallı'dan 23 Nisan paylaşımı... Vefat eden oğlu Pars'ın videosu yürekleri sızlattı
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