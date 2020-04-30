Tarihler 17 Mart'ı gösterdiğinde Tunceli'deki Munzur Çayı'nda talihsiz bir olay meydana geldi. Arama-kurtarma eğitimi yapan 4 askerin içinde bulunduğu rafting botu, devrildi.



Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in cansız bedenine 44 gün sonra ulaşıldı. Acı haberi alan eşi yıkıldı. Gülnur Ortakçı Güneş, eşini "Batmayan güneşim" diye seviyordu.

Botta bulunan askerlerden 3'ü kıyıya çıkmayı başarırken, Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) suda kayboldu. İlk günden itibaren başlatılan arama çalışmalarına; JÖAK, JAK, SAK, dalgıç polisler, AFAD, emniyet ve jandarma ile AFAD destek verdi. Ancak ekipler dün sabah Atatürk Mahallesi Öğretmenevi mevkinde, Güneş'in cansız bedenine ulaştı. Güneş'in sudan çıkarılan naaşı, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güneş, 15 Temmuz 2016'da darbecilerle çatışırken yaralanmıştı. 24 Ocak'ta ise Elazığ'da meydana gelen depremde 16 kişiyi kurtarmıştı.

ERCAN TOPAÇ