Kut'ül Amare nedir? Kut'ül Amare mesajları

KUT-ÜL AMARE MESAJLARI



-En zor zamanlarda ve imkansız denen şartlarda bayrağı yere düşürmeyen ve Çanakkale'den sonra yeni bir kahramanlık destanı yazan ecdadı, Kut'ül Amare Zaferinin 104. yılında hayırla yâd ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

-Şanlı tarihimizin en büyük zaferlerinden Kut'ül Amare Zaferi'nin 104. yıl dönümünde istiklal ve istikbalimiz için şehit ve gazi olan ecdadımızı hürmetle ve minnetle yâd ediyorum.

-29 Nisan 1916' da,Türk Ordusu ingilizleri büyük bir yenilgiye uğratmış ve sömürgeci emperyalistlere tarihi bir ders vermiştir. Türk Bayrağı'nın Kut-ül Amare surlarında dalgalanmasının 104.yılında Aziz Şehitlerimizi minnetle anıyorum. Ruhları şâd olsun.

-"Bugün Türklere şân, İngilizlere kara meydân…" diyerek komutasındaki askerleriyle İngiliz Ordusu'nu teslim alan Irak Cephesi Komutanı Halil Kut Paşa'yı ve aziz şehitlerimizi Kutül Amare zaferinin 104.Yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz.

-Tarihimizde çok az bilinen 1. Dünya Savaşı'nın en önemli muharebelerinden biri olan Kut'ül Amare savaşı, zor şartlar ve imkansızlıklar içerisinde düşman kuvvetleri karşısında gösterilen özveri, kahramanlık ile yüksek sevk ve idarenin neticesinde gerçekleşen eşsiz bir zaferdir. Bu vesileyle 104. yılı kutlu olsun.