Kut'ül Amare nedir? Kut'ül Amare mesajları

Kut'ül Amare Zaferi'nin 104. yılı yaşanırken Türk halkının gurur duyduğu zafere ilişkin bilgiler de gündemde en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Kut'ül Amare Zaferi İngiliz kuvvetleri ve müttefikleri ile Osmanlı kuvvetleri arasında geçen bir savaştır. I. Dünya Savaşı'nın temel muharebelerinden biri olmasının yanı sıra 1. Kut Muharebesi olarak da bilinir. İşte Kut'ül Amare Zaferi ile ilgili tüm bilgiler…
KUT-ÜL AMARE'DE NELER OLDU?
Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu'nun Komutanlığı'na atanarak 5 Aralık'ta Bağdat'a varan Mareşal Colmar Freiherr von der Goltz Paşa'nın emriyle Irak ve Havalisi Komutanı Miralay (Albay) 'Sakallı' Nurettin Bey'in birlikleri 27 Aralık'ta Kut'u kuşattı. İngilizler Kut'u kurtarmak için General Aylmer komutasındaki kolorduyla hücuma geçti ancak, 6 Ocak 1916 tarihli Şeyh Saad Muharebesi'nde 4.000 askerini kaybederek geri çekildi. Bu muharebede 9. Kolordu Komutanı Miralay 'Sakallı' Nurettin Bey görevinden alındı ve yerine Enver Paşa'nın kendisinden bir yaş küçük olan amcası Mirliva Halil Paşa (Kut) getirildi.
İngiliz Ordusu, 13 Ocak 1916 tarihli Vadi Muharebesi'nde 1.600, 21 Ocak Hannah Muharebesi'nde 2.700 askeri kaybederek geri püskürtüldü. İngilizler mart başında tekrar taarruza geçti. 8 Mart 1916'da Sabis mevkiinde Miralay Ali İhsan Bey komutasındaki 13. Kolordu'ya hücum ettilerse de 3.500 asker kaybederek geri çekildiler. Bu yenilgiden dolayı General Aylmer azledilerek yerine General Gorringe getirildi.
Türk, Kürt, Arap aynı cephede
Yüksel, Kut'ül Amare Zaferi kutlamalarının 1951'den sonra kaldırılmasında Türkiye'nin NATO'ya girmesi, Bağdat Paktı ve Nuri Sait Paşa'nın olduğunu belirterek; "Nuri Sait Paşa karşı tarafta yer alıyordu ve o sırada Adnan Menderes ile arasında bağ oluştu.'' diye konuştu.
Yüksel, Kut Zaferi'nin kazanılmasında Türk askerinin yanı sıra Kürt ve Arap aşiretlerinin de önemli rolü olduğunu söyleyerek, "Kürtler Sarıkamış ve diğer cephelerde savaştılar, fakat Kut-ül Amare'de özellikle Kürt aşiretlerin önemli rolü oldu. Bir kısım Arap aşiretleri, hatta Şii Arap aşiretlerinin de. Önemli Şii aileleri Osmanlı'yla ortak hareket etti." dedi.
KUT-ÜL AMARE MESAJLARI
-En zor zamanlarda ve imkansız denen şartlarda bayrağı yere düşürmeyen ve Çanakkale'den sonra yeni bir kahramanlık destanı yazan ecdadı, Kut'ül Amare Zaferinin 104. yılında hayırla yâd ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
-Şanlı tarihimizin en büyük zaferlerinden Kut'ül Amare Zaferi'nin 104. yıl dönümünde istiklal ve istikbalimiz için şehit ve gazi olan ecdadımızı hürmetle ve minnetle yâd ediyorum.
-29 Nisan 1916' da,Türk Ordusu ingilizleri büyük bir yenilgiye uğratmış ve sömürgeci emperyalistlere tarihi bir ders vermiştir. Türk Bayrağı'nın Kut-ül Amare surlarında dalgalanmasının 104.yılında Aziz Şehitlerimizi minnetle anıyorum. Ruhları şâd olsun.
-"Bugün Türklere şân, İngilizlere kara meydân…" diyerek komutasındaki askerleriyle İngiliz Ordusu'nu teslim alan Irak Cephesi Komutanı Halil Kut Paşa'yı ve aziz şehitlerimizi Kutül Amare zaferinin 104.Yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz.
-Tarihimizde çok az bilinen 1. Dünya Savaşı'nın en önemli muharebelerinden biri olan Kut'ül Amare savaşı, zor şartlar ve imkansızlıklar içerisinde düşman kuvvetleri karşısında gösterilen özveri, kahramanlık ile yüksek sevk ve idarenin neticesinde gerçekleşen eşsiz bir zaferdir. Bu vesileyle 104. yılı kutlu olsun.