Evrim Keklik kimdir? Survivor Evrim Keklik nereli?

EVRİM KEKLİK KİMDİR?



Evrim Keklik kendisini şu şekilde anlattı:



"Merhaba, ben Evrim Keklik 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum ilkokul 1. sınıfta Fenerbahce Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim.



Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti.Omzumda oluşan sakatlıktan dolayı tedavilerim uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım ve bu sırada Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim.



Üniversite de 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdü. İstanbul'a ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve su altı hokeyi ne başladım.1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yuzme antrenörlüğüne de devam ediyorum."



SURVİVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ? (28 NİSAN)

Survivor'da her Cumartesi ve Pazar günleri halk oylaması yapılıyor, çıkan sonuç ile birlikte eleme adayları belli oluyor. 25 Nisan Cumartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununu Ünlüler kaybedince bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Yapılan ada oylaması sonucunda adı en çok çıkan Yunus Emre, Ünlülerin ilk eleme adayı oldu.



26 Nisan Pazar günü Ünlüler ile Gönüllüler, Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Bu sefer galip gelen Ünlüler oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllülerin ada konseyinde çıkardıkları eleme adayı ise Gizem oldu.

Yunus Emre ve Gizem'in yanına Ünlüler ile Gönüllüler, bu akşam konseyde ikişer eleme adayı daha çıkardı. Adaya veda eden isim ise Survivor 2020



SMS sıralamasına göre belli oldu ve Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.

Survivor'ın bu akşamki bölümünde gözler adaya veda edecek isme çevrilmişti. Acun Iıcalı SMS oylaması sıralaması ile adaya veda eden ismin Gizem olduğunu açıkladı. Yapılan ada oylaması sonucunda adı en çok çıkan Yunus Emre, Ünlülerin ilk eleme adayı oldu.