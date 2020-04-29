Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 29.04.2020 15:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.04.2020 15:36
    ABONE OL

    ’de eski Roma dönemine ait i 100 milyona satmaya çalışan lar yakalandı

    haberi... ’nin Biga ilçesinde, eski Roma dönemine ait olduğu belirlenen i 100 milyon liraya satmaya çalışan 5 kişi suçüstü yakalandı.

    100 milyona satmak üzereyken yakalandılar!
    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbari çalışma neticesinde, Biga ilçesi Ayıtdere mevkiinde bulanan niteliğindeki zemin mozaiğini piyasaya satmaya çalışan 5 kişiyi 27 Nisan Pazartesi günü suçüstü yakaladılar.



    Eski Roma dönemine ait olan zemin mozaiği Müze Müdürlüğü tarafından tescillenip koruma altına alınırken, İ.S., A.A., A.C., M.D. ve İ.G. isimli 5 şüpheli şahıs, alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

    Haberler Yaşam Çanakkale’de eski Roma dönemine ait tarihi eseri 100 milyona satmaya çalışan kaçakçılar yakalandı
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri