İstanbul'da korkutan patlama! Savaş alanına döndü

Pendik'te kimyasal üretim yapılan iş yerinde meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Yavuz Sokağı'nda, kimyasal üretim yapılan 3 katlı iş yerinde, bir işçinin kazanda karışım yaptığı sırada patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından çıkan yangında bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın, iş yerinde hasara yol açtı.