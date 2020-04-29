Çamyuva Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bir süredir yapılan istihbarat çalışmaları sonucu Çamyuva Mahallesi Akcasaz mevkisindeki 3 katlı binada kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, dün saat 23.00 sıralarında eve baskın düzenledi. Kumar oynatan 1 kişi ve kumar oynayan 14 kişi, suçüstü yakalandı. Operasyonda 2 oyun masası, 42 deste iskambil kağıdı, 21 bin 580 TL, 1043 dolar, 130 euro ve 2 bin ruble ele geçirildi.
Evde bulunan herkese 'kumar oynamak' suçundan 1250 lira, 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet'ten 3 bin 150 lira, emirlere aykırı davranış nedeniyle de 392 lira olmak üzere kişi başı 4 bin 792'şer lira olmak üzere toplam 71 bin 880 TL cezai işlem uygulandı. Şüpheliler, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Evde bulunan herkese 'kumar oynamak' suçundan 1250 lira, 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet'ten 3 bin 150 lira, emirlere aykırı davranış nedeniyle de 392 lira olmak üzere kişi başı 4 bin 792'şer lira olmak üzere toplam 71 bin 880 TL cezai işlem uygulandı. Şüpheliler, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.