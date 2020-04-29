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    • 29.04.2020 15:06
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    • 29.04.2020 15:06
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    : 'da ı! 15 kişiye 71 bin 880 lira kesildi

    haberi... 'nın Kemer ilçesinde, 3 katlı binada oynatıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, yaptı. Kumar oynarken yakalanan 15 kişiye, toplam 71 bin 880 liralık para sı uygulandı.

    Antalya'da kumar baskını! Ceza yağdı
    Çamyuva Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bir süredir yapılan istihbarat çalışmaları sonucu Çamyuva Mahallesi Akcasaz mevkisindeki 3 katlı binada oynatıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, dün saat 23.00 sıralarında eve düzenledi. Kumar oynatan 1 kişi ve kumar oynayan 14 kişi, suçüstü yakalandı. Operasyonda 2 oyun masası, 42 deste iskambil kağıdı, 21 bin 580 TL, 1043 dolar, 130 euro ve 2 bin ruble ele geçirildi.



    Evde bulunan herkese 'kumar oynamak' suçundan 1250 lira, 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet'ten 3 bin 150 lira, emirlere aykırı davranış nedeniyle de 392 lira olmak üzere kişi başı 4 bin 792'şer lira olmak üzere toplam 71 bin 880 TL i işlem uygulandı. Şüpheliler, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
    Haberler Yaşam Son dakika: Antalya'da kumar baskını! 15 kişiye 71 bin 880 lira ceza kesildi
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