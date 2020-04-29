İSTOÇ'ta korkutan yangın!

Yangın bir anda bütün tesisi kaplarken, gökyüzünü kapkara dumanlar sardı. Ekiplerin yangını kontrol etmek için müdahalesi devam ediyor.

İstoç'ta bulunan Bağcılar Belediyesi'ne ait Ambalaj ve Kağıt Atık Geri Dönüşüm Tesisi'nde saat 19.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.