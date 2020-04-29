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    • Yaşam
    • 29.04.2020 Gazete
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    ’da kayıp liseli kız ailesine teslim edildi! "Dünyalar benim oldu..."

    ’da kayıp liseli kız ailesine teslim edildi. Anneannesi, "Torunum bulununca dünyalar benim oldu. Kaç gündür neler çektim, ölmekten beter oldum. Sizlerin sayesinde torunum bulundu. Allah razı olsun" dedi.

    Dünyalar benim oldu
    Torunu 18 gün sonra bulanan anneanne, rahat bir nefes aldı. 'da lise öğrencisi (16), 18 gün önce 'Markete gidiyorum' diyerek, evden ayrıldı. Kendisinden bir daha da haber alınamadı. Anneannesi Ayşe Yıldırım (61), kayıp başvurusunda bulundu. Polis, genç kızı bir evde buldu. Daha sonra anneannesine teslim etti. Büyük sevinç yaşayan yaşlı kadın, "Torunum bulununca dünyalar benim oldu. Kaç gündür neler çektim, ölmekten beter oldum. Sizlerin sayesinde torunum bulundu. Allah razı olsun"dedi.


    16 yaşındaki Hayriye Nur Özyurt ailesine teslim edildi.
    Haberler Yaşam Antalya’da kayıp liseli kız ailesine teslim edildi! "Dünyalar benim oldu..."
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