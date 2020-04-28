İran'da Coronavirüs'ten ölenlerin sayısı 5 bin 806'ya çıktı
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Covid19 nedeniyle ülke genelinde 96 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 806'ya çıktı. Toplam vakası ise 91 bin 472'ye yükseldi.
İranSağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Covid19 nedeniyle ülke genelinde 96 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 806'ya çıktı. Toplam vakası ise 91 bin 472'ye yükseldi.