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    • Yaşam
    • 28.04.2020 Gazete
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    'da Coronavirüs'ten ölenlerin sayısı 5 bin 806'ya çıktı

    Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Covid19 nedeniyle ülke genelinde 96 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 806'ya çıktı. Toplam vakası ise 91 bin 472'ye yükseldi.

    6 bine dayandı
    İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Covid19 nedeniyle ülke genelinde 96 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 806'ya çıktı. Toplam vakası ise 91 bin 472'ye yükseldi.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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