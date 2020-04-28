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Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Covid19 nedeniyle ülke genelinde 96 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 806'ya çıktı. Toplam vakası ise 91 bin 472'ye yükseldi.