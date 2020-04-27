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    • 28.04.2020 06:35
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    'da acı olay! 9 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

    Kocaali'de bir evde gece saatlerinde çıkan nedeniyle evde bulunan 9 yaşındaki çok feci şekilde can verdi. Yangında dumandan etkilenen anne Gülizar Emanet ise tedavi altına alındı.

    Sakarya'da acı olay! 9 yaşındaki çocuk...

    'nın Kocaali ilçesinde bir evde çıkan da 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

    Alınan bilgiye göre, Karşı Mahalle Gökçekız Sokağı'nda bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Alevlere müdahale eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, evden 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın cansız bedenini çıkardı.

    Yangında dumandan etkilenen anne Gülizar Emanet ise 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalenin ardından Kocaali İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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