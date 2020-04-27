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    • Yaşam
    • 27.04.2020 Gazete
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    Karantinada

    Coronavirüs tedbirleri kapsamında Malta ve İrlanda’dan getirilerek ’ta karantinada tutulan ile ’a sürprizi yapıldı...

    Karantinada doğum günü
    İrlanda ve Malta'dan getirilen 219 Türk vatandaşının, Covid- 19 önlemleri çerçevesinde 'ta Gençlik ve 'na bağlı İpek Yolu Öğrenci Yurdu'ndaki karantina süreci devam ediyor. Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri yurtta gözlem altında tutulan ve Malta'dan gelen Veysel Deniz ile İrlanda'dan gelen Ahmet Kızıloluk'a sürprizi yaptı. Hazırladıkları pasta ile yurda giden görevliler, Deniz ve Kızıloluk'un doğum gününü kutlayarak onları tebrik etti. Sürpriz karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen Deniz ve Kızıloluk, görevlilere teşekkür etti.
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