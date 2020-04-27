Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bilecik, Sakarya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Niğde, Kayseri, Sivas ve Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.