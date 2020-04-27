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    • 27.04.2020 08:55
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    • 27.04.2020 08:55
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    | Meteoroloji son dakika gün vererek uyardı! Perşembeden itibaren...

    Son dakika tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Meteorolojiden yapılan tahminlerde bugün Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bilecik, Sakarya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Niğde, Kayseri, Sivas ve Bingöl çevrelerinde havanın yağışlı olacağı bilgisi verildi. Perşembe günü ise yurdun büyük bölümünün gök gürültülü sağanak yağış etkisi altında olacağı kaydedildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl? İşte tahminleri...

    Meteoroloji son dakika gün vererek uyardı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bilecik, Sakarya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Niğde, Kayseri, Sivas ve Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

    İSTANBUL °C, 20°C
    Parçalı bulutlu

    İZMİR °C, 23°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    ADANA °C, 25°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu ve sağanak yağışlı

    ANTALYA °C, 21°C
    Parçalı bulutlu

    ANKARA °C, 21°C
    Parçalı bulutlu, hafif sağanak yağışlı

    KASTAMONU °C, 18°C
    Parçalı bulutlu, hafif sağanak yağışlı

    SAMSUN °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

    ERZURUM °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

    DİYARBAKIR °C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    27 NİSAN 2020 PAZARTESİ HAVA DURUMU

    28 NİSAN 2020 SALI HAVA DURUMU

    29 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

    30 NİSAN 2020 PERŞEMBE HAVA DURUMU

    1 MAYIS 2020 CUMA HAVA DURUMU
    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteoroloji son dakika gün vererek uyardı! Perşembeden itibaren...
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