Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bilecik, Sakarya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Niğde, Kayseri, Sivas ve Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı bulutlu, hafif sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
27 NİSAN 2020 PAZARTESİ HAVA DURUMU
28 NİSAN 2020 SALI HAVA DURUMU
29 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA HAVA DURUMU
30 NİSAN 2020 PERŞEMBE HAVA DURUMU
1 MAYIS 2020 CUMA HAVA DURUMU