En baba vahşet! Oğlunu oğlunu keserle öldürüp yaktı...

Denizli'de 66 yaşındaki E. Kaplan, Mustafa Kaplan'ı çekiçle öldürüp yaktı. İfadesi herkesi şaşırttı: 10 yıl önce kızımı kaçırtan şahsı öldürdüm. Cinayeti oğlumun işlemesi gerekiyordu. Onun yüzünden 10 yıl hapis yattım.
Denizli'de dün tüyler ürperten bir olay yaşandı. Bir evden dumanlar yükseldiğini fark edenler hemen yetkilileri aradı. Adrese giden itfaiye yangını kontrol altına aldı. Ardından eve giren ekipler, içeride bir cesetle karşılaştı. Olay yerine polis çağrıldı. Ekipler, ölen şahsın E. Kaplan'ın (66) 47 yaşındaki oğlu Mustafa Kaplan olduğunu saptadı.
Evde yapılan aramada ise kanlı bir çekiç çıktı. Bunun üzerine çelişkili ifadeler veren baba gözaltına alındı. E.Kaplan sorgusunda oğlunu başına çekiçle vurarak öldürdüğünü ve cesedi yakmaya çalıştığını anlattı. "10 yıl önce kızımı kaçırtan şahsı öldürdüm. Cinayeti oğlumun işlemesi gerekiyordu. Onun yüzünden 10 yıldır cezaevinde hapis yatıyorum" ifadelerini kullandı. Katil baba, ifadesinin ardından adliyeye yollandı.
Denizli'de dün tüyler ürperten bir olay yaşandı. Bir evden dumanlar yükseldiğini fark edenler hemen yetkilileri aradı. Adrese giden itfaiye yangını kontrol altına aldı. Ardından eve giren ekipler, içeride bir cesetle karşılaştı. Olay yerine polis çağrıldı. Ekipler, ölen şahsın E. Kaplan'ın (66) 47 yaşındaki oğlu Mustafa Kaplan olduğunu saptadı.
Evde yapılan aramada ise kanlı bir çekiç çıktı. Bunun üzerine çelişkili ifadeler veren baba gözaltına alındı. E.Kaplan sorgusunda oğlunu başına çekiçle vurarak öldürdüğünü ve cesedi yakmaya çalıştığını anlattı. "10 yıl önce kızımı kaçırtan şahsı öldürdüm. Cinayeti oğlumun işlemesi gerekiyordu. Onun yüzünden 10 yıldır cezaevinde hapis yatıyorum" ifadelerini kullandı. Katil baba, ifadesinin ardından adliyeye yollandı.