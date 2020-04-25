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    • Yaşam
    • 25.04.2020 Gazete
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    ’da mera savaşı! 4 ölü 1 yaralı

    Salihli'de dün tüyler ürperten bir katliam yaşandı… Manisa’da iki aile arasında mera kullanımı nedeniyle kavga çıktı. Korkunç olayda 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı...

    Mera savaşı!

    Manisa Salihli'de dün tüyler ürperten bir katliam yaşandı…

    Bekir ve kardeşler ile Hasan (63) ve Halime Mısırlı (64) ile çocukları Halil İbrahim (40) ve Halil Mısırlı (41) arasında mera kullanımı yüzünden tartışma çıktı.

    HERKESE SIKTI
    Kavga sırasında , 'yu bıçakla yaraladı. Galip Koşucu ise yanındaki av tüfeğiyle Halime, Hasan, Halil ve 'ya ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yollandı.


    Halil İbrahim Mısırlı


    Hasan Mısırlı

    Halime, Hasan, Halil ve Halil İbrahim Mısırlı'nın öldükleri anlaşıldı. Bekir Koşucu ile Galip Koşucu ise gözaltına alındı. Hasan Mısırlı'nın ceza evinden yeni tahliye olduğu ortaya çıktı.


    4 kişiyi vurdu

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