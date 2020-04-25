Manisa Salihli'de dün tüyler ürperten bir katliam yaşandı…

Bekir ve Galip Koşucu kardeşler ile Hasan (63) ve Halime Mısırlı (64) ile çocukları Halil İbrahim (40) ve Halil Mısırlı (41) arasında mera kullanımı yüzünden tartışma çıktı.

HERKESE SIKTI

Kavga sırasında Hasan Mısırlı, Bekir Koşucu'yu bıçakla yaraladı. Galip Koşucu ise yanındaki av tüfeğiyle Halime, Hasan, Halil ve Halil İbrahim Mısırlı'ya ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yollandı.



Halil İbrahim Mısırlı



Hasan Mısırlı

Halime, Hasan, Halil ve Halil İbrahim Mısırlı'nın öldükleri anlaşıldı. Bekir Koşucu ile Galip Koşucu ise gözaltına alındı. Hasan Mısırlı'nın ceza evinden yeni tahliye olduğu ortaya çıktı.



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