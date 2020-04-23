2020 Ramazan manileri! Ramazan ile ilgili güzel sözler maniler! Eğlenceli Ramazan manileri

Ramazan manileri 2020 yılında da yoğun şekilde araştırılıyor. 2020 Ramazan manileri ve Ramazan ile ilgili güzel sözler vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Eğlenceli Ramazan manileri merak konusu oldu. Klasikleşen bir Ramazan geleneği halini alan Ramazan manileri, davulcular tarafından sahurlarda okunuyordu. Günümüzde sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte Ramazan manileri mesaj olarak araştırılmaya başlandı. İşte, en güzel eğlenceli Ramazan manileri ve Ramazan sözleri!
RAMAZAN MANİLERİ 2020
Ramazan manileri 1:
Denizden çek oltanı!
Duvara as baltanı!
Hoş geldi sefa geldi,
On bir ayın sultanı.
Ramazanla uyandı,
Mümin nura boyandı,
Hazırlıklar başladı,
Camide kandil yandı.
Müminlere nimettir,
İlk on günü, rahmettir,
Bu ayda oruç tutmak,
Büyük bir ganimettir.
Müminler huzur bulur,
Günahları affolur,
Bayram günü gelince,
Cehennemden kurtulur.
Oruçla anla aç toku!
Aç ilmihali oku!
Hoca, ömrün geçmeden,
İnsanlıktan al koku!
Ramazan manileri 2:
Sabah erken çık yola!
Dikkat et sağa sola!
Ramazan ayı geldi,
Oruç mübarek ola.
Gece pilav pişirdim,
Yedim, karnı şişirdim,
Sıcak başıma vurdu,
Dilim sürçtü, şaşırdım.
Amca sen Tatar mısın?
Kayısı satar mısın?
Bir mani desem sana,
Bir şeker atar mısın?
Ramazan sultan ayı,
Almalıyız duayı!
Hoca, bizi bekliyor,
Demlenmiş Rize çayı.
Ramazan manileri 3:
Gündüz yiyip içmemek,
Sahurda pilav yemek,
Ramazanda hoş olur,
Gece mani söylemek.
Amca sen Tatar mısın?
Kayısı satar mısın?
Bir mani desem sana,
Bir şeker atar mısın?
Ramazan sultan ayı,
Almalıyız duayı!
Hoca, akşama hazır,
Rize'nin nefis çayı.
Ramazan manileri 4:
- Aldanma sağa sola
Gel gidelim hak yola
Güzel oruç tutanın
Âkıbeti hayrola.
- Arnavut musun Tatar mısın?
Ekşili çorba yapar mısın?
Sana davul çalıyorum amma
Acaba sen oruç tutar mısın?
Ramazan manileri 5:
Besmeleyle çıktım yola
Selam verdim sağa sola
A benim ağalarım
Ramazanınız mübarek ola.
- Bekçiniz kapıya geldi
Cümlenize selam verdi.
Darılmayın iki gözüm
Bahşişin almaya geldi.
Ramazan manileri 6:
Bu aya sultan ay derler
Kaymak ile baldan yerler
Ezelden adet kılınmış
Bekçiye bahşiş verirler.
- Davulun içi pekmez
Çalarım fakat ötmez.
Bir bahşiş vermezseniz
Davulcu buradan gitmez.
Ramazan manileri 7:
Bu aya hürmet gerek
Nîmete şükür gerek
Mübârek Ramazan'da
Hakka ibâdet gerek.
- Çatal kaşık elimde
Besmele var dilimde
Fazla kaşık salladım
Bir sızı var kolumda