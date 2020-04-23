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    • Yaşam
    • 23.04.2020 12:33
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    • 23.04.2020 12:33
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    2020 ! Ramazan ile ilgili güzel sözler maniler!

    2020 Ramazan ayının başlangıcında da sorgulanıyor. Ramazan ile ilgili güzel sözler maniler araştırılıyor. ni sizler için derledik. Bir Ramazan geleneği olan ve davulcuların okuduğu Ramazan manileri günümüzde sosyal medya veya mesaj yoluyla paylaşılıyor. Haberimizden en güzel ve eğlenceli Ramazan manilerine ulaşabilir ve sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. İşte, 2020 Ramazan manileri!

    2020 Ramazan manileri! Ramazan ile ilgili güzel sözler maniler! Eğlenceli Ramazan manileri

    Ramazan manileri 2020 yılında da yoğun şekilde araştırılıyor. 2020 Ramazan manileri ve Ramazan ile ilgili güzel sözler vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Eğlenceli Ramazan manileri merak konusu oldu. Klasikleşen bir Ramazan geleneği halini alan Ramazan manileri, davulcular tarafından sahurlarda okunuyordu. Günümüzde sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte Ramazan manileri mesaj olarak araştırılmaya başlandı. İşte, en güzel eğlenceli Ramazan manileri ve Ramazan sözleri!

    RAMAZAN MANİLERİ 2020

    Ramazan manileri 1:

    Denizden çek oltanı!

    Duvara as baltanı!

    Hoş geldi sefa geldi,

    On bir ayın sultanı.

    Ramazanla uyandı,

    Mümin nura boyandı,

    Hazırlıklar başladı,

    Camide kandil yandı.

    Müminlere nimettir,

    İlk on günü, rahmettir,

    Bu ayda oruç tutmak,

    Büyük bir ganimettir.

    Müminler huzur bulur,

    Günahları affolur,

    Bayram günü gelince,

    Cehennemden kurtulur.

    Oruçla anla aç toku!

    Aç ilmihali oku!

    Hoca, ömrün geçmeden,

    İnsanlıktan al koku!

    Ramazan manileri 2:

    Sabah erken çık yola!

    Dikkat et sağa sola!

    Ramazan ayı geldi,

    Oruç mübarek ola.

    Gece pilav pişirdim,

    Yedim, karnı şişirdim,

    Sıcak başıma vurdu,

    Dilim sürçtü, şaşırdım.

    Amca sen Tatar mısın?

    Kayısı satar mısın?

    Bir mani desem sana,

    Bir şeker atar mısın?

    Ramazan sultan ayı,

    Almalıyız duayı!

    Hoca, bizi bekliyor,

    Demlenmiş Rize çayı.

    Ramazan manileri 3:

    Gündüz yiyip içmemek,

    Sahurda pilav yemek,

    Ramazanda hoş olur,

    Gece mani söylemek.

    Amca sen Tatar mısın?

    Kayısı satar mısın?

    Bir mani desem sana,

    Bir şeker atar mısın?

    Ramazan sultan ayı,

    Almalıyız duayı!

    Hoca, akşama hazır,

    Rize'nin nefis çayı.

    Ramazan manileri 4:

    - Aldanma sağa sola

    Gel gidelim hak yola

    Güzel oruç tutanın

    Âkıbeti hayrola.

    - Arnavut musun Tatar mısın?

    Ekşili çorba yapar mısın?

    Sana davul çalıyorum amma

    Acaba sen oruç tutar mısın?

    Ramazan manileri 5:

    Besmeleyle çıktım yola

    Selam verdim sağa sola

    A benim ağalarım

    Ramazanınız mübarek ola.

    - Bekçiniz kapıya geldi

    Cümlenize selam verdi.

    Darılmayın iki gözüm

    Bahşişin almaya geldi.

    Ramazan manileri 6:

    Bu aya sultan ay derler

    Kaymak ile baldan yerler

    Ezelden adet kılınmış

    Bekçiye bahşiş verirler.

    - Davulun içi pekmez

    Çalarım fakat ötmez.

    Bir bahşiş vermezseniz

    Davulcu buradan gitmez.

    Ramazan manileri 7:

    Bu aya hürmet gerek

    Nîmete şükür gerek

    Mübârek Ramazan'da

    Hakka ibâdet gerek.

    - Çatal kaşık elimde

    Besmele var dilimde

    Fazla kaşık salladım

    Bir sızı var kolumda
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