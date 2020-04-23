2020 Ramazan manileri! Ramazan ile ilgili güzel sözler maniler! Eğlenceli Ramazan manileri

Ramazan manileri 2020 yılında da yoğun şekilde araştırılıyor. 2020 Ramazan manileri ve Ramazan ile ilgili güzel sözler vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Eğlenceli Ramazan manileri merak konusu oldu. Klasikleşen bir Ramazan geleneği halini alan Ramazan manileri, davulcular tarafından sahurlarda okunuyordu. Günümüzde sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte Ramazan manileri mesaj olarak araştırılmaya başlandı. İşte, en güzel eğlenceli Ramazan manileri ve Ramazan sözleri!

RAMAZAN MANİLERİ 2020

Ramazan manileri 1:

Denizden çek oltanı!

Duvara as baltanı!

Hoş geldi sefa geldi,

On bir ayın sultanı.

Ramazanla uyandı,

Mümin nura boyandı,

Hazırlıklar başladı,

Camide kandil yandı.