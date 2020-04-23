23 Nisan şarkıları sözleri merak konusu oldu. Çocuklar için en güzel 23 Nisan şarkıları nelerdir? Barış Manço bayram şarkısı sözleri ve 23 Nisan şarkıları arama motorlarında sorgulanıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar evlerinde şarkılar söyleyerek bu anlamlı günü kutluyor. Salgın nedeniyle bu yıl törenler düzenlenmezken çocuklar bayramını evde kutluyor. 23 Nisan şarkıları da yoğun şekilde araştırılıyor. İşte, sizler için derlediğimiz en güzel 23 Nisan şarkıları ve sözleri!

23 NİSAN ŞARKILARI SÖZLERİ!

SANKİ HER TARAFTA VAR BİR DÜĞÜN

Sanki her tarafta var bir düğün.

Çünkü, en şerefli en mutlu gün.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.