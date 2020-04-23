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    • 23.04.2020 13:01
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    ve sözleri! Çocuklar için en güzel 23 Nisan kutlama şarkıları!

    Çocuklar için en güzel 23 Nisan kutlama şarkıları! ve sözleri hem çocuklar hem de aileleri tarafından araştırılıyor. sözleri merak ediliyor. Çocukların bayramı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanıyor. Bu anlamlı günde 23 Nisan şarkıları sorgulanıyor. Evde şarkılar okumak isteyen çocuklar için 23 Nisan şarkılarına haberimizden ulaşabilir ve şarkı sözlerini öğrenebilirsiniz. İşte, ve !

    23 Nisan şarkıları ve sözleri! Çocuklar için en güzel 23 Nisan kutlama şarkıları!

    23 Nisan şarkıları sözleri merak konusu oldu. Çocuklar için en güzel 23 Nisan şarkıları nelerdir? Barış Manço bayram şarkısı sözleri ve 23 Nisan şarkıları arama motorlarında sorgulanıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar evlerinde şarkılar söyleyerek bu anlamlı günü kutluyor. Salgın nedeniyle bu yıl törenler düzenlenmezken çocuklar bayramını evde kutluyor. 23 Nisan şarkıları da yoğun şekilde araştırılıyor. İşte, sizler için derlediğimiz en güzel 23 Nisan şarkıları ve sözleri!

    23 NİSAN ŞARKILARI SÖZLERİ!

    SANKİ HER TARAFTA VAR BİR DÜĞÜN

    Sanki her tarafta var bir düğün.

    Çünkü, en şerefli en mutlu gün.

    Bugün yirmi üç Nisan,

    Hep neşeyle doluyor insan.

    İşte, bugün bir meclis kuruldu,

    Sonra hemen padişah kovuldu.

    Bugün yirmi üç Nisan,

    Hep neşeyle doluyor insan.

    Bugün, Atatürk'ten bir armağan,

    Yoksa, tutsak olurduk sen inan.

    Bugün yirmi üç Nisan,

    Hep neşeyle doluyor insan.

    23 NİSAN MARŞI

    23 Nisan kutlu olsun

    Sevinin çocuklar

    Övünün büyükler

    23 Nisan mutlu olsun

    Çok büyük bayram bu bayram

    Herkese kutlu olsun

    Çok büyük bayram bu bayram

    Herkese mutlu olsun.

    23 NİSAN 100. YIL MARŞI SÖZLERİ

    "Gözlerimde ışık gibi,

    Bağımsızlık hediyesi,

    Uyandırır bir bayrama,

    Bu dünyada bir tek bizi,

    Gurur bizim, inanç bizim,

    Yarınlar bizim sen buna inan,

    Atamızdan armağan,

    Yüzyıllar yaşa 23 Nisan,

    Kanatlanan kuşlar gibi,

    Sonsuz mavi gökler gibi,

    Selam gönder tüm dünyaya,

    Dalgalanan bayrağım gibi,

    Gurur bizim, sevinç bizim,

    Yarınlar bizim sen buna inan,

    Atamızdan armağan,

    Yüzyıllar yaşa 23 Nisan"

    BUGÜN BAYRAM – BARIŞ MANÇO

    Sen gittin gideli
    İçimde öyle bir sızı var ki
    Yalnız sen anlarsın
    Sen şimdi uzakta
    Cennette meleklerle
    Bizi düşler ağlarsın

    Bugün bayram
    Erken kalkın çocuklar
    Giyelim en güzel giysileri
    Elimizde taze kır çiçekleri
    Üzmeyelim bugün annemizi

    Bugün bayram
    Erken kalkın çocuklar
    Giyelim en güzel giysileri
    Elimizde taze kır çiçekleri
    Üzmeyelim bugün annemizi

    Sen yaz geceleriYıldızlar içinde ara sıra
    Bize göz kırparsın
    Sen soğuk günlerde
    Kalbimi ısıtan en sıcak anısın

    Bugün Bayram
    Erken kalkın cocuklar
    Giyelim en güzel giysileri
    Elimizde taze kır çiçekleri
    Üzmeyelim bugün annemizi

    Bugün Bayram
    Erken kalkın çocuklar
    Giyelim en güzel giysileri
    Elimizde taze kır çiçekleri
    Üzmeyelim bugün annemizi

    Bugün Bayram
    Çabuk olun çocuklar
    Annemiz bugün bizi bekler
    Bayramlarda hüzünlenir melekler
    Gönül alır bu güzel çiçekler
    Haberler Yaşam 23 Nisan şarkıları ve sözleri! Çocuklar için en güzel 23 Nisan kutlama şarkıları!
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