23 Nisan şarkıları sözleri merak konusu oldu. Çocuklar için en güzel 23 Nisan şarkıları nelerdir? Barış Manço bayram şarkısı sözleri ve 23 Nisan şarkıları arama motorlarında sorgulanıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar evlerinde şarkılar söyleyerek bu anlamlı günü kutluyor. Salgın nedeniyle bu yıl törenler düzenlenmezken çocuklar bayramını evde kutluyor. 23 Nisan şarkıları da yoğun şekilde araştırılıyor. İşte, sizler için derlediğimiz en güzel 23 Nisan şarkıları ve sözleri!
23 NİSAN ŞARKILARI SÖZLERİ!
SANKİ HER TARAFTA VAR BİR DÜĞÜN
Sanki her tarafta var bir düğün.
Çünkü, en şerefli en mutlu gün.
Bugün yirmi üç Nisan,
Hep neşeyle doluyor insan.
İşte, bugün bir meclis kuruldu,
Sonra hemen padişah kovuldu.
Bugün yirmi üç Nisan,
Hep neşeyle doluyor insan.
Bugün, Atatürk'ten bir armağan,
Yoksa, tutsak olurduk sen inan.
Bugün yirmi üç Nisan,
Hep neşeyle doluyor insan.
23 NİSAN MARŞI
23 Nisan kutlu olsun
Sevinin çocuklar
Övünün büyükler
23 Nisan mutlu olsun
Çok büyük bayram bu bayram
Herkese kutlu olsun
Çok büyük bayram bu bayram
Herkese mutlu olsun.
23 NİSAN 100. YIL MARŞI SÖZLERİ
"Gözlerimde ışık gibi,
Bağımsızlık hediyesi,
Uyandırır bir bayrama,
Bu dünyada bir tek bizi,
Gurur bizim, inanç bizim,
Yarınlar bizim sen buna inan,
Atamızdan armağan,
Yüzyıllar yaşa 23 Nisan,
Kanatlanan kuşlar gibi,
Sonsuz mavi gökler gibi,
Selam gönder tüm dünyaya,
Dalgalanan bayrağım gibi,
Gurur bizim, sevinç bizim,
Yarınlar bizim sen buna inan,
Atamızdan armağan,
Yüzyıllar yaşa 23 Nisan"
BUGÜN BAYRAM – BARIŞ MANÇO
Sen gittin gideli
İçimde öyle bir sızı var ki
Yalnız sen anlarsın
Sen şimdi uzakta
Cennette meleklerle
Bizi düşler ağlarsın
Bugün bayram
Erken kalkın çocuklar
Giyelim en güzel giysileri
Elimizde taze kır çiçekleri
Üzmeyelim bugün annemizi
Bugün bayram
Erken kalkın çocuklar
Giyelim en güzel giysileri
Elimizde taze kır çiçekleri
Üzmeyelim bugün annemizi
Sen yaz geceleriYıldızlar içinde ara sıra
Bize göz kırparsın
Sen soğuk günlerde
Kalbimi ısıtan en sıcak anısın
Bugün Bayram
Erken kalkın cocuklar
Giyelim en güzel giysileri
Elimizde taze kır çiçekleri
Üzmeyelim bugün annemizi
Bugün Bayram
Erken kalkın çocuklar
Giyelim en güzel giysileri
Elimizde taze kır çiçekleri
Üzmeyelim bugün annemizi
Bugün Bayram
Çabuk olun çocuklar
Annemiz bugün bizi bekler
Bayramlarda hüzünlenir melekler
Gönül alır bu güzel çiçekler