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    • 23.04.2020 11:19
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    ! Flightradar özel uçuşu canlı takip!

    ile sürpriz yapıyor. Türk Hava Yolları 23 Nisan'ın 100'üncü yılına özel olarak TK1920 sefer sayılı uçağıyla Ankara semalarında ay yıldız çizecek uçuş yapıyor. Flightradar üzerinden takip edilen uçuş vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Flightradar canlı takip etme ekranı haberimizde!

    THY 23 Nisan özel uçuşu! Flightradar TK 1920 özel uçuşu canlı takip!

    Flightradar özel uçuşu canlı takip! canlı izleyenler büyük bir sürprizle karşılaşıyor. ile Ankara semalarında ay yıldız çiziyor. Türk Hava Yolları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bu sabah 09:00'da özel bir uçuş düzenliyor.

    Bayrak Taşıyıcı Havayolu, 23 Nisan 1920 tarihine atfen sefer sayısını TK1920 olarak belirlediği uçuş ile ilgili sosyal medya hesaplarından da teaser içerikleri paylaştı.

    Gerçekleştirilecek bu özel sefer, uçuş takip verilerinin yer aldığı canlı hava trafiği sitesi Flightradar24 üzerinden de an be an takip edilebilecek: //air.tk/TK1920

    Türk Hava Yolları'nın bu özel uçuşu hakkında hazırlayacağı reklam filmi ise yarın akşam saat tam 19:20'de resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

    FLIGHTRADAR TK 1920 CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

    Haberler Yaşam THY 23 Nisan özel uçuşu! Flightradar TK 1920 özel uçuşu canlı takip!
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