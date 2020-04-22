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    • 22.04.2020 07:16
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    Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı: Su baskını ve heyelana dikkat | 22 Nisan Çarşamba

    Son dakika haberi... 22 Nisan nu araştıran vatandaşlarımıza Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı geldi. Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında "Su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısında bulunuldu. Peki bugün hangi illerimizde yağış var? İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış var mı? İşte Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre yurt genelinde hava durumu raporu.



    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz ile Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 8 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

    UYARILAR

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Rize, Trabzon, Artvin, Gümüşhane, Bayburt ve Hakkari çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinde kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

    EDİRNE °C, 18°C

    Parçalı çok bulutlu

    İSTANBUL °C, 12°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 15°C

    Parçalı çok bulutlu

    KOCAELİ °C, 13°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

    EGE

    Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

    DENİZLİ °C, 22°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

    İZMİR °C, 21°C

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu

    MANİSA °C, 20°C

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu

    MUĞLA °C, 22°C

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu



    AKDENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 27°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    ANTALYA °C, 20°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    HATAY °C, 25°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    ISPARTA °C, 17°C

    Parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

    İÇ ANADOLU

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 12°C

    Çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı

    ÇANKIRI °C, 10°C

    Çok bulutlu akşam saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağışlı

    ESKİŞEHİR °C, 9°C

    Çok bulutlu akşam saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağışlı

    KONYA °C, 17°C

    Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı


    BATI KARADENİZ

    Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 8°C

    Çok bulutlu akşam saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağışlı

    DÜZCE °C, 11°C

    Çok bulutlu akşam saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağışlı

    KASTAMONU °C, 9°C

    Çok bulutlu akşam saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağışlı

    ZONGULDAK °C, 11°C

    Çok bulutlu akşam saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Rize, Trabzon, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

    AMASYA °C, 11°C

    Çok bulutlu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

    SAMSUN °C, 9°C

    Çok bulutlu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

    TOKAT °C, 10°C

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    TRABZON °C, 10°C

    Çok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı



    DOĞU ANADOLU

    Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak, güneydoğusunun yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa)şeklinde esmesi bekleniyor.

    ERZURUM °C, 14°C

    Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    KARS °C, 13°C

    Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    MALATYA °C, 22°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    VAN °C, 18°C

    Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Parçalı çok bulutlu, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    DİYARBAKIR °C, 25°C

    Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    MARDİN °C, 22°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    SİİRT °C, 23°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    ŞANLIURFA °C, 27°C

    Parçalı ve çok bulutlu
    Haberler Güncel Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı: Su baskını ve heyelana dikkat | 22 Nisan Çarşamba hava durumu
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