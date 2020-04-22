



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz ile Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 8 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Rize, Trabzon, Artvin, Gümüşhane, Bayburt ve Hakkari çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinde kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.