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    • Yaşam
    • 22.04.2020 Gazete
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    'te yaşayan İlknur hemşire Coronavirüs'ü iki kez yendi

    'te 32 yaşında hemşire , virüse yakalandı. 6 gün tedavi gördükten sonra evine gönderildi. İyileştiğini düşünürken ikinci kez yakalandı. Bir daha yendi.

    Çifte zafer!

    Coronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire nasıl iyileştiğini anlattı. 'te 32 yaşında hemşire , 17 Mart'ta Türk vatandaşlarını 'dan 'ye getiren ekipte gönüllü olarak yer aldı. Virüse yakalandı. 6 gün tedavi gördükten sonra evine gönderildi. Polis memuru eşi Mehmet Kelleci, 8 yaşında Ahsen ve 6 yaşında Fatih isimli iki çocuğu ile yaşayan kadın, kendini izole etti. İyileştiğini düşünürken ikinci kez yakalandı. Bir daha yendi.

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