Coronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire nasıl iyileştiğini anlattı. İstanbul Pendik'te 32 yaşında hemşire İlknur Kellenci, 17 Mart'ta Türk vatandaşlarını Belçika'dan Türkiye'ye getiren ekipte gönüllü olarak yer aldı. Virüse yakalandı. 6 gün tedavi gördükten sonra evine gönderildi. Polis memuru eşi Mehmet Kelleci, 8 yaşında Ahsen ve 6 yaşında Fatih isimli iki çocuğu ile yaşayan kadın, kendini izole etti. İyileştiğini düşünürken ikinci kez Coronavirüse yakalandı. Bir daha yendi.



