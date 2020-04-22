Coronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire nasıl iyileştiğini anlattı. İstanbul Pendik'te 32 yaşında hemşire İlknur Kellenci, 17 Mart'ta Türk vatandaşlarını Belçika'dan Türkiye'ye getiren ekipte gönüllü olarak yer aldı. Virüse yakalandı. 6 gün tedavi gördükten sonra evine gönderildi. Polis memuru eşi Mehmet Kelleci, 8 yaşında Ahsen ve 6 yaşında Fatih isimli iki çocuğu ile yaşayan kadın, kendini izole etti. İyileştiğini düşünürken ikinci kez Coronavirüse yakalandı. Bir daha yendi.
İstanbul Pendik'te yaşayan İlknur hemşire Coronavirüs'ü iki kez yendi
İstanbul Pendik'te 32 yaşında hemşire İlknur Kellenci, virüse yakalandı. 6 gün tedavi gördükten sonra evine gönderildi. İyileştiğini düşünürken ikinci kez Coronavirüse yakalandı. Bir daha yendi.
Coronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire nasıl iyileştiğini anlattı. İstanbul Pendik'te 32 yaşında hemşire İlknur Kellenci, 17 Mart'ta Türk vatandaşlarını Belçika'dan Türkiye'ye getiren ekipte gönüllü olarak yer aldı. Virüse yakalandı. 6 gün tedavi gördükten sonra evine gönderildi. Polis memuru eşi Mehmet Kelleci, 8 yaşında Ahsen ve 6 yaşında Fatih isimli iki çocuğu ile yaşayan kadın, kendini izole etti. İyileştiğini düşünürken ikinci kez Coronavirüse yakalandı. Bir daha yendi.