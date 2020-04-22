22 Nisan Dünya Günü mesajları ve sözleri! En güzel Dünya Günü kutlama mesajları…

22 Nisan Dünya Günü mesajları ve sözleri! Dünya Günü kutlama mesajları arama motorlarında sorgulanıyor. En güzel ve anlamlı Dünya Günü mesajları haberimizde… 22 Nisan tarihinde her yıl Dünya Günü kutlanıyor. Bu özel günde dünyamızın maruz kaldığı çevresel felaketlere dikkat çekiliyor. Dünya üzerinde her yıl onlarca çevre felaketi yaşanıyor ve bundan en büyük zararı hayvanlar görüyor. Koronavirüs döneminde insanların eve kapanmasının ardından, dünyanın tüm kentlerinde hava kirliliği oranı düşmüştü. İşte, en güzel 22 Nisan Dünya Günü mesajları ve sözleri!
22 NİSAN DÜNYA GÜNÜ MESAJLARI!
-Dünyamızı korumak adına, bir gün için de olsa gideceğiniz yere yürüyün ya da bisikletle veya toplu taşımayla gidin. Veya arkadaşlarınızla aynı aracı paylaşın.
-Siyahı beyazı ile, kuzeylisi güneylisi ile, doğulu ve batılısı ile hep birlikte Dünyamıza, evimize, yuvamıza sahip çıkıp koruyalım. Bu Dünya hepimizin.
-Yegane yuvamız olan gezegenimiz için sesinizi duyurun. Gelin Dünyamıza özen gösterelim, O da bize binlerce yıldır yaptığı gibi desteğini esirgemesin" (Birleşmiş Milletler Eski Genel Sekreteri Ban Ki-moon)
-Yaşanabilir bir dünyada nice yaşlara güzel ve yaşlı dünya!
-Gidecek başka yerimiz yok. Evimizi koruyalım.
-Gezegenimizi daha mutlu bir yer haline getirelim
-Bugün Dünya Günü. Yaşlı ve yorgun dünyamızın doğum günü. Bir anne şefkati ile bizi bağrında koruyan mavi yuvamızın daha nice seneler doğum gününü kutlama istiyorsak O'nu koruyalım. Doğal dengesini hırslarımızla bozmayalım.
-Dünyanın doğum gününde; bu karamsar tablonun dışında ve bu tabloyu değiştirmek için, dünyanın dört bir yanındaki "ötekilerle" birlikte dünyamıza, ülkemize, yaşama ve geleceğimize sahip çıkmak için mücadele etmeye devam edeceğiz.
-Güzel bir dünya, mutlu insanlar için çevremizi korumada tüm insanlar ile birlikte bir dayanışma örneği sergileyip el birliği yapalım. Doğaya, çevreye dolayısı ile dünyamıza zarar verecek olan tüm uygulamalara karşı çıkalım. Bu dünya hepimizin ve başka bir dünya da yok.
-Çevreye duyarlı herkesi, yaşlı dünyamızın doğum gününde, ülkemizin eşi benzeri olmayan yeşilini, doğal güzelliklerini, sadece ülkemize özgü yüzlerce çeşit bitki ve hayvandan oluşan biyolojik zenginliğini, verimli topraklarını ve su kaynaklarını korumaya davet ediyoruz. (TEMA Vakfı)
- "Doğa! En küçük bir çaba harcamadan ve mükemmel bir kusursuzlukla en basit maddeden son derece farklı şeyler yaratıyor; hepsinin üzerine de ince bir tül örtüyor. Yarattığı her bir parçanın kendine has özellikleri, her bir durumun ayrı açıklaması var ama sonuçta hepsi birlikte bir bütünü oluşturuyorlar." (Goethe)
- "Doğaya hoyratça davranan toplumlara da insanlar arasındaki ilişkiler de hoyratça oluyorlar." (John Bennet)
- "Yeryüzü basitçe insanoğlu için bir erzak deposu ve çöp kutusu değildir. Yeryüzünün felaketimiz pahasına gözardi ettiğimiz kendi gereksinimleri ve dinamiği vardır."(Mary Mellor)
- "Toprağın dostlara ihtiyacı vardır; ona dostça davranalım!"
- "Her şeyin prensibi şudur; her şey sudan gelir ve tekrar suya döner." (Milet`li Thales M.Ö. 650-560)
- "Çiçekler ki, güzelliğin simgesidir; yasamın, umudun ve sevincin ifadesidir. Çiçekler ki, gönüllerin dilidir; rengarenk, burcu burcu, sevgi, ask ve hatıralarla doludur." (Ali Duran)
- "Orman yurdun öz evladı ormansız yok dünya tadı." (Aşık Veysel)
- Yaşamak! Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim!"(Nazim Hikmet)
- Doğa insanların ihtiyacını karşılayacak bir kaynak topluluğu olarak görmek çevrenin yok olmasına davetiye çıkarmak demektir.
- "Kirli çevre insanin ruhunu kirletir, kirli ruhlar çevreyi kirletir." (Aziz Nesin)
- "Kıyamet kopmak üzere bile olsa, elinde bir fidan varsa, bu fidanı dikmemezlik etme."
- "Biağaç dikersen, onun meyvelerinden her yiyen, sana sevap kazandıracak, gölgesinde oturan sana sevap kazandıracak, hatta onun tohumunu, meyvesini yiyen kuşlar bile sana sevap kazandıracak."
- "İnsanlar doğaya karşı sorumluluk duymuyorlar. Doğayı korurlarsa, cezadan korktukları ya da menfaatleri gerektirdiği için koruyorlar."
- "Bir nokta açıktır: Dünyamız emin ellerde değildir " Yeni dünya düzeni" yeryüzünü ölüme mahkum etmiştir" (Peter F Drucker)
- "Bir ulusun gerçek zenginliği, ağaç örtüsüyle ölçülebilir" (Richard St Barbe Baker)
DÜNYA GÜNÜ NEDİR?
22 Nisan Dünya Günü, ilk olarak San Francisco'da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell tarafından dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ile ortaya çıkmıştır.
John McConnell, Dünya Günü kutlamaları için tarih olarak ekinoks (gece ve gündüzün eşit olduğu) zamanı yani 21 Mart'ı önermiştir. Daha sonra ise çevre sorunlarına büyük bir kamuoyu ile tepki gösteren ilk hareket, Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson'un desteği ile ve Denis Hayes'in organizatörlüğünde 22 Nisan 1970 günü ilk Dünya Günü kutlamaları olarak tarihe geçmiştir. Bu kutlamalara yaklaşık 20 milyon kişi katılmış, birçok konferans ve sempozyum düzenlenerek, çevre sorunlarına dikkat çekilerek ABD'nin ilk 'Temiz Hava Yasası' ve 'Temiz Su Yasaları' hazırlanmıştır.