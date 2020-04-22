22 Nisan Dünya Günü mesajları ve sözleri! En güzel Dünya Günü kutlama mesajları…

22 Nisan Dünya Günü mesajları ve sözleri! Dünya Günü kutlama mesajları arama motorlarında sorgulanıyor. En güzel ve anlamlı Dünya Günü mesajları haberimizde… 22 Nisan tarihinde her yıl Dünya Günü kutlanıyor. Bu özel günde dünyamızın maruz kaldığı çevresel felaketlere dikkat çekiliyor. Dünya üzerinde her yıl onlarca çevre felaketi yaşanıyor ve bundan en büyük zararı hayvanlar görüyor. Koronavirüs döneminde insanların eve kapanmasının ardından, dünyanın tüm kentlerinde hava kirliliği oranı düşmüştü. İşte, en güzel 22 Nisan Dünya Günü mesajları ve sözleri!

22 NİSAN DÜNYA GÜNÜ MESAJLARI!

-Dünyamızı korumak adına, bir gün için de olsa gideceğiniz yere yürüyün ya da bisikletle veya toplu taşımayla gidin. Veya arkadaşlarınızla aynı aracı paylaşın.

-Siyahı beyazı ile, kuzeylisi güneylisi ile, doğulu ve batılısı ile hep birlikte Dünyamıza, evimize, yuvamıza sahip çıkıp koruyalım. Bu Dünya hepimizin.

-Yegane yuvamız olan gezegenimiz için sesinizi duyurun. Gelin Dünyamıza özen gösterelim, O da bize binlerce yıldır yaptığı gibi desteğini esirgemesin" (Birleşmiş Milletler Eski Genel Sekreteri Ban Ki-moon)