22 Nisan Dünya Günü mesajları ve sözleri! En güzel Dünya Günü kutlama mesajları…

-Çevreye duyarlı herkesi, yaşlı dünyamızın doğum gününde, ülkemizin eşi benzeri olmayan yeşilini, doğal güzelliklerini, sadece ülkemize özgü yüzlerce çeşit bitki ve hayvandan oluşan biyolojik zenginliğini, verimli topraklarını ve su kaynaklarını korumaya davet ediyoruz. (TEMA Vakfı)

- "Doğa! En küçük bir çaba harcamadan ve mükemmel bir kusursuzlukla en basit maddeden son derece farklı şeyler yaratıyor; hepsinin üzerine de ince bir tül örtüyor. Yarattığı her bir parçanın kendine has özellikleri, her bir durumun ayrı açıklaması var ama sonuçta hepsi birlikte bir bütünü oluşturuyorlar." (Goethe)

- "Doğaya hoyratça davranan toplumlara da insanlar arasındaki ilişkiler de hoyratça oluyorlar." (John Bennet)

- "Yeryüzü basitçe insanoğlu için bir erzak deposu ve çöp kutusu değildir. Yeryüzünün felaketimiz pahasına gözardi ettiğimiz kendi gereksinimleri ve dinamiği vardır."(Mary Mellor)

- "Toprağın dostlara ihtiyacı vardır; ona dostça davranalım!"

- "Her şeyin prensibi şudur; her şey sudan gelir ve tekrar suya döner." (Milet`li Thales M.Ö. 650-560)

- "Çiçekler ki, güzelliğin simgesidir; yasamın, umudun ve sevincin ifadesidir. Çiçekler ki, gönüllerin dilidir; rengarenk, burcu burcu, sevgi, ask ve hatıralarla doludur." (Ali Duran)

- "Orman yurdun öz evladı ormansız yok dünya tadı." (Aşık Veysel)

- Yaşamak! Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim!"(Nazim Hikmet)

- Doğa insanların ihtiyacını karşılayacak bir kaynak topluluğu olarak görmek çevrenin yok olmasına davetiye çıkarmak demektir.

- "Kirli çevre insanin ruhunu kirletir, kirli ruhlar çevreyi kirletir." (Aziz Nesin)